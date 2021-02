Zo klikte het Ajax van Erik ten Hag in elkaar in 2021

Ajax is bezig aan een fraaie serie wedstrijden. Donderdag kan de ploeg de achtste finales van de Europa League bereiken. Er is in zes krachtmetingen van alles veranderd in de selectie van trainer Erik ten Hag

2. Zahavi 0-1, 21. Zahavi 0-2, 40. Promes 1-2, 65. Antony 2-2

Ajax: Onana, Mazraoui (80. Rensch), Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Promes (79. Kudus), Antony, Labyad (46. Haller), Tadic

In de zomer van 2020 was Ajax lang op zoek naar een spits. Die kwam niet. In januari besloot de clubleiding alsnog heel diep in de buidel te tasten voor Sébastien Haller (22,5 miljoen euro). Hij valt in de eerste wedstrijd van 2021 na één helft in, bij een 2-1 achterstand tegen PSV, en is meteen belangrijk. Hij bereidt de 2-2 van Antony voor. Het centrale duo Perr Schuurs/Daley Blind moet in de topper twee snelle goals slikken. Vooral Schuurs komt onder vuur te liggen: het lukt de lange Limburger maar niet om cruciale fouten volledig uit zijn spel te bannen. Opvallend in de slotfase: jeugdspeler Devyne Rensch (17) valt in voor Noussair Mazraoui, en níet de aankoop van 6 miljoen, Sean Klaiber.

22. Gravenberch 1-0

Ajax: Onana, Mazraoui (66. Schuurs), Timber, Blind, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch (46. Ekkelenkamp), Promes (73. Álvarez), Antony (66. Labyad), Haller (83. Brobbey), Tadic

Een paar dagen voor de klassieker heeft Ajax al tegen FC Twente gespeeld. Jurriën Timber krijgt in Enschede de voorkeur boven Perr Schuurs. Klaas-Jan Huntelaar maakt in dat duel zijn laatste twee goals voor Ajax (1-3). Hij vertrekt naar Schalke 04. De rol van pinchhitter achter Haller wordt vanaf dat moment ingenomen door Brian Brobbey. In de klassieker is er opnieuw een basisplaats voor Timber, die een zelfverzekerde indruk maakt. Tijdens het duel met Feyenoord vindt nóg een belangrijke omzetting plaats: Quincy Promes brengt als nummer 10 niet wat nodig is en wordt naar de kant gehaald. Edson Álvarez is zijn vervanger. De Mexicaan gaat als controlerende middenvelder spelen. Dat was hij ook al aan het begin van het seizoen, maar toen schoot hij tekort aan de bal en in het positiespel. Davy Klaassen keert tegen Feyenoord terug op de positie waarop het voor hem bij Ajax allemaal begon: als nummer 10.

34. Labyad 0-1

Ajax: Stekelenburg, Rensch (61. Timber), Schuurs, Martínez, Tagliafico, Álvarez, Ekkelenkamp (61. Klaassen), Gravenberch, Neres (46. Haller), Labyad (79. Tadic), Promes

In het bekerduel met AZ krijgen enkele spelers die niet altijd – of niet vaak – bassispeler zijn, hun kans van trainer Erik ten Hag. Álvarez en centrale verdediger Lisandro Martínez geven Ajax met hun vechtersmentaliteit in Alkmaar iets onoverwinnelijks. Het wordt ook duidelijk dat Álvarez zich steeds beter aanpast aan het Ajaxspel: diep gaat vóór breed. De Mexicaan maakt betere keuzes, handelt sneller en positioneert zich beter. Zakaria Labyad maakt het enige doelpunt van de wedstrijd, maar het zal de laatste keer zijn dat we hem in de spits zien spelen. De pikorde in de punt van de aanval tekent zich duidelijk af: 1 Haller, 2 Brobbey, 3 Tadic (voor speciale gevallen).

51. Klaassen 1-0, 62. Pavlidis 1-1, 83. Brobbey 2-1, 87. Tadic 3-1

Ajax: Onana, Mazraoui (82. Brobbey), Timber (71. Schuurs), Blind, Tagliafico (71. Martínez), Álvarez, Klaassen, Gravenberch, Antony (75. Neres), Haller, Promes (46. Tadic)

De contouren van het basiselftal worden steeds zichtbaarder. Met Timber centraal achterin, met Álvarez als controleur, met Klaassen op 10 en Haller in de spits. In het overladen programma geeft Ten Hag routinier Tadic tegen Willem II ‘vrijaf’. Promes staat nu links voorin, maar ook daar komt hij niet uit de verf. Promes tobt al het hele seizoen met zijn vorm, al dan niet veroorzaakt door de strafzaak (steekpartij) waarin hij verdachte is. Na één helft moet Promes wijken. Tadic maakt na rust het verschil met een assist (op Brobbey) en een doelpunt.

14. Antony 0-1, 60. Klaassen 0-2, 90+4. Neres 0-3

Ajax: Onana, Rensch (64. Timber), Schuurs, Martínez, Blind, Klaassen (89. Labyad), Gravenberch, Álvarez, Antony (76. Neres), Haller (89. Brobbey), Tadic

Ten Hag grijpt tegen AZ terug op Martínez als centrale verdediger. De Argentijn speelde vorig seizoen links op het middenveld, maar daar komt Ryan Gravenberch veel beter tot zijn recht. In de zomerse evaluatie wordt besloten dat Gravenberch zijn kans krijgt en dat Martínez zich moet richten op zijn beste positie: in het hart van de defensie. Om die reden laat Ajax ook de jonge Sven Botman naar Lille vertrekken. Martínez heeft wel zware concurrentie van Daley Blind. Maar Blind is multifunctioneel. Tegen AZ speelt hij een sleutelrol als linksback. Ook is hij tegen PSV (beker) en Lille ijzersterk als middenvelder.

72. Weah 1-0, 87. Tadic 1-1, 89. Brobbey 1-2

Ajax: Stekelenburg, Rensch (82. Schuurs), Timber, Martínez, Tagliafico, Álvarez, Klaassen, Blind, Antony (82. Idrissi), Tadic, Neres (74. Brobbey)

In nog geen twee maanden tijd is veel veranderd bij Ajax. Jonge spelers als Rensch en Timber houden zich knap staande en Álvarez en Martínez zijn belangrijke pijlers geworden. Haller heeft zich snel aangepast. Blind meandert tussen de linies door. Zelfs op de reservebank is de hiërarchie flink gewijzigd: invallers heten nu vaak geen Promes, Labyad, Ekkelenkamp of Traoré meer, maar Neres, Kudus, Idrissi of Brobbey.