Zo is Haller op weg naar een dubbele topscorerstitel

Haller viert zijn 2-0 tegen Heracles met Klaassen en Tadic. Beeld ANP

Sébastien Haller heeft halverwege het seizoen er al een bijzonder opmerkelijke jaargang op zitten. Een seizoen waar hij in de eerste officiële wedstrijd, een 0-4 thuisnederlaag tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal, nog werd uitgefloten door het eigen publiek, kan hij afsluiten als topscorer van de eredivisie én de Champions League.

Dat tweede wordt natuurlijk een flinke opgave. Haller, na de groepsfase CL-topscorer met 10 goals, moet een voorsprong van één doelpunt verdedigen ten opzichte van Robert Lewandowski (9 goals voor Bayern), terwijl ook Mo Salah (7 goals voor Liverpool) niet uit de race is.

In eigen land lijkt Haller, die met zijn treffer tegen Heracles Almelo op gelijkte hoogte kwam met Feyenoord-middenvelder Guus Til (13 goals), daarentegen hard op weg om afstand te nemen van de andere topschutters, nu hij terug is van de strijd om de Afrika Cup.

De topscorerslijst van de eredivisie, met de Expected Goals-totalen van de zeven topschutters er ook bij. Beeld Opta Sports

Want op basis van de statistiek Expected Goals is goed te zien dat Haller veruit de meeste kansen krijgt van alle topschutters op de Nederlandse velden. En de (data-)geschiedenis leert ons dat het krijgen van kansen een herhaalbaarder kunstje is dan het afmaken van kansen.

Maar hoe komt Haller aan al die goede kansen en die vele goals dit jaar? Waarin blinkt hij als spits in de geoliede Amsterdamse aanvalsmachine uit? Bij het beantwoorden van die vraag is het terugkijken van alle doelpunten van Haller van dit seizoen noodzakelijk. Dit zijn de vondsten uit die beeldanalyse.

Meester van het luchtruim

Uiteraard is Haller met zijn 1 meter 90, brede lichaamsbouw en flinke kopkracht een behoorlijk wapen in luchtduels. Dit seizoen was de Ivoriaan al goed voor zes kopdoelpunten. Ter vergelijking: Haller maakte dit seizoen 26 procent van zijn goals met het hoofd (6 van de 23), terwijl dat percentage kopgoals bij de overige Ajacieden maar op 11 procent lag (7 van de 61).

Maar puur atletische kopgoals zaten er nauwelijks tussen voor Haller. Alleen zijn goals uit hoekschoppen tegen PEC Zwolle (0-2) en PSV (5-0) werden voorafgegaan door een enorme sprong. Zijn andere kopdoelpunten komen vooral voort uit slimmigheidjes die Haller doet vóórdat de bal zijn voorhoofd bereikt.

Haller leest het kijkgedrag van Hummels, en glipt uit zijn rug weg. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Neem de 4-0 tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Wanneer Dusan Tadic met een steekpass Daley Blind laat overlappen, is Haller al bezig met vrijkomen voor zijn doelpoging vóórdat Blind de bal op de hoek van het strafschopgebied gaat voorgeven. Haller ziet dat Hummels richting rand vijfmetergebied gaat om de lage voorzet voor Blind weg te nemen, en snijdt uit de rug van de Duitse veteraan weg. Bij de tweede paal wint Haller vervolgens het luchtduel van Emre Can, een aanzienlijk mindere kopper dan Hummels.

Ook zijn kopdoelpunt in het uitduel met Dortmund is vooral sterk vanwege de vooractie. Ditmaal weet Haller nèt de grens op te zoeken van wat is toegestaan qua vrijworstelen in het zestienmetergebied. Met een uitgeschoven arm houdt hij de atletische kopper Manuel Akanji op afstand, waardoor hij de voorzet van Antony tot goal kan promoveren met het hoofd.

Haller piepelt Akanji. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Haller is meer dan een sterk aanspeelpunt en een betrouwbare afmaker. Als het aankomt op slimmigheidjes op detailniveau bij het vrijlopen in het zestienmetergebied, is hij van wereldklasse. Zeker wanneer hij zichzelf positioneert voor een luchtduel.

Snel op het juiste moment

Niemand zal Haller ooit omschrijven als een snelheidsduivel. Toch is hij telkens weer in staat om precies op het juiste moment vrij te komen. Zo is Haller dit seizoen erg bedreven in het afronden van lage voorzetten: niet een kwaliteit die je één-twee-drie bij een boomlange targetman als hij verwacht.

De spelsituaties waaruit Haller dit seizoen scoorde. Beeld Sam Planting

Haller heeft wat je ‘verraderlijke snelheid’ zou kunnen noemen. Nee, het is verre van een sprintkanon. Maar op het moment dat een scoringskans voor het grijpen is, is zijn reactie- en handelingssnelheid bijzonder goed. Hierbij leunt hij vooral op zijn ijzersterke anticipatie. Neem onderstaande spelsituatie, vlak voor zijn simpele openingsgoal tegen PEC Zwolle. Op het moment dat Tadic breed legt op de links overlappende Steven Berghuis, is Haller al aan zijn diagonale sprint richting eerste paal begonnen. Anderhalve tel later schuift hij de harde, lage bal van Berhuis simpel binnen - een beloning voor snel anticiperen op zijn ploeggenoten.

Haller komt vrij voor de lage voorzet. Beeld Screenshot ESPN

Ook qua timing is Haller ondergewaardeerd als spits. De vooractie bij zijn goal tegen Heerenveen is hier een goed voorbeeld van.

Haller met een karakteristieke loopactie. Beeld Screenshot ESPN

Zoals zo vaak start Haller de aanval in buitenspelpositie. Dit om zich vervolgens op het moment dat Tadic achter de Friese defensie wordt weggestuurd met een steekpass van Blind op de ideale plek tussen de twee centrumverdedigers te nestelen, voor een simpele intikker.

Specialist van de simpele één-keer-raken-goal

Of het nu met het hoofd (6 goals), de rechtervoet (12 goals) of de linkervoet (5 goals) is, Haller houdt het simpel. Elk van zijn 23 doelpunten maakte hij van binnen het strafschopgebied. Doelpogingen van buiten de zestien, die percentueel weinig kans van slagen hebben, zitten er zelden bij voor Haller.

Wat nog opvallender is, is dat liefst 21 van zijn 23 goals dit seizoen met één balcontact werden afgerond. Alleen bij zijn vierde goal bij Sporting-uit en tweede goal thuis tegen Fortuna nam Haller de bal eerst nog aan, alvorens hij afrondde.

De assistgevers bij alle goals van Haller dit seizoen. Beeld Sam Planting

Haller heeft het talent om in zeer verschillende spelsituaties tot een goede, simpele schotkans te komen. Dat blijkt ook als we naar de aangevers van zijn goals kijken: liefst acht verschillende Ajacieden bereidden dit seizoen een goal van hun topscorer voor.

