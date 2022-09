Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Seko Fofana

Nog geen week geleden hadden Newcastle, Arsenal en PSG belangstelling voor de handtekening van de Ivoriaanse middenvelder Fofana (27). Ik snap het: hij maakte al twee doelpunten, gaf twee assists en sleepte Lens naar de gedeelde tweede plaats in de Ligue 1. Zaterdag maakte hij het eerste doelpunt tegen Rennes. Hij kwam naar binnen van links, stuurde met een flitsende schaar twee verdedigers de verkeerde kant op en schoot de bal met rechts in de verre hoek. Een paar dagen later won Lens met 5-2 van Lorient, Fofana’s oude club die hem in 2013 verkocht aan Manchester City. Na de overwinning op Lorient bleef iedereen zitten. De lichten in het stadion gingen uit, vuurwerk spoot omhoog, Fofana kwam op in een volgspot en verlengde voor een juichend uitverkocht huis zijn contract tot 2025. Zo hartverwarmend kan een gemiste transfer zijn.