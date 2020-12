Zo gaat het met de Ajacieden uit het magische Europese succesteam

Vijf van de elf spelers uit het Europese succesteam van 2018/19 zijn naar het buitenland vertrokken. Beeld AFP

Matthijs de Ligt (Juventus)

Met een transfersom van 85,5 miljoen euro nog altijd de een na duurste verdediger ooit. Veel gaat er momenteel niet goed met het almachtige Juventus sinds voormalig sterspeler Andrea Pirlo er dit seizoen aan het roer is komen te staan. In de eerste tien speelrondes verspeelde de Oude Dame al vijf keer punten in de eigen Serie A, waar het met negen achtereenvolgende landstitels doorgaans heerst.

De Ligt vormt daarentegen een lichtpunt bij de Italiaanse grootmacht. Hoewel hij er ruim drie maanden uit lag met een schouderblessure, voldoet hij alsnog aan zijn enorme prijskaartje in Turijn. De Ligts defensieve impact laat zich meten. Met de 21-jarige centrumverdediger op het veld incasseerde Juventus in 33 competitieduels 33 goals. Zonder de ex-Ajacied ligt dat gemiddelde met 1,2 tegengoals per duel een stuk hoger bij Juve. Een verschil van 0,2 lijkt klein, maar scheelt over een heel seizoen zeven à acht tegengoals.

Frenkie de Jong (Barcelona)

Bij De Jong geldt na anderhalf seizoen eigenlijk hetzelfde als bij zijn maatje De Ligt: hijzelf presteert goed, zijn nieuwe topclub ondermaats.

Dat de 23-jarige technicus uit Arkel een van de weinige geslaagde monstertransfers (86 miljoen euro) voor de Catalanen in de afgelopen jaren is, vormt het voornaamste probleem voor Barcelona. Lionel Messi heeft sinds het vertrek van Luis Suárez en Neymar voorin geen luitenanten meer die hij vertrouwt. Philippe Coutinho (145 miljoen), Ousmane Dembélé (130) en Antoine Griezmann (120) worstelen met de aanvallende erfenis en het hoge verwachtingspatroon.

De Jong behoort daarentegen wekelijks tot de betere spelers onder trainer Ronald Koeman. Met een gemiddelde van 79 passes per wedstrijd is hij met afstand het vaakst betrokken in het positiespel van Barcelona. Daarnaast is De Jong met zestien geslaagde ingrepen de Barcelona-speler met de meeste succesvolle tackles na tien speelrondes.

Hakim Ziyech (Chelsea)

Ziyech heeft bij Chelsea met twee dingen te maken waar hij in Amsterdam nooit last van had: blessures en concurrentie. Hij miste in Londen al meer speelminuten door blessures (720) dan hij op het veld stond (612). Ziyech was met zijn transfersom van veertig miljoen euro de goedkoopste aanvalsversterking voor Chelsea deze zomer, dat ook Timo Werner (53 miljoen, RB Leipzig) en Kai Havertz (80 miljoen, Bayer Leverkusen) naar Stamford Bridge haalde.

In de wedstrijden waarin Ziyech wél mee kan doen, is hij aanwezig als vanouds. Chelsea pakte gemiddeld aanzienlijk meer punten in de acht duels met de linkspoot in de basis (2,5 per duel), dan in de twaalf duels waarin Ziyech niet startte (1,58).

Donny van de Beek (Manchester United)

Van onvervangbare metervreter in Amsterdam naar prijzige breedteaankoop in Manchester. Van de Beek heeft nog wat flink wat treden omhoog te klimmen in de hiërarchie bij United. Hij maakte in slechts twee van zijn zestien duels bij The Red Devils de volle negentig minuten vol.

Maar er gloort wat hoop voor de geliefde ex-Ajacied. Zij het een ietwat wrange soort hoop. Middenveldsconcurrent Paul Pogba wil namelijk weg uit Manchester, en heeft zijn agent Mino Raiola op pad gestuurd voor een nieuwe werkgever. Daarnaast lijkt manager Ole Gunnar Solskjaer op de schopstoel te zitten, nadat het United niet is gelukt de groepsfase van de Champions Leaguete overleven. Met technisch fijnbesnaarde ploegmaten als Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood lijkt er in het toekomstige elftal van Manchester United wel degelijk plek voor een arbeidsintensieve allrounder als Van de Beek. Tot die tijd is geduldig wachten het devies.

Lasse Schöne (Genoa)

Na twaalf seizoenen in de eredivisie, waarvan zeven bij Ajax, wilde de 34-jarige middenvelder het eens proberen buiten de Nederlandse grenzen. Met een vaste plek voor Schöne op het middenveld kende Genoa vorig jaar een roerig seizoen, dat ternauwernood degradatie ontliep. Daarna ging het echter helemaal mis voor de sympathieke Deen.

Schöne heeft te maken met een flinke dosis Serie A-hysterie. Onder zijn vierde (!) trainer in een jaar tijd mag de veteraan plots niet meer spelen – een eis van de nieuwe technisch directeur. Schöne werd niet ingeschreven voor de eerste seizoenshelft van de Serie A, terwijl de club hem in de zomer nog weigerde te verkopen aan geïnteresseerde clubs als FC Kopenhagen en Fiorentina.

In januari heeft Schöne weer de kans om een nieuwe club te vinden. Een oneerbiedige gang van zaken voor de in Amsterdam geliefde middenvelder.

Joël Veltman (Brighton & Hove Albion)

You don’t know what you've got ’til it’s gone lijkt hier van toepassing. Een deel van de Amsterdamse aanhang zag het nooit zitten in de verdediger, die zo nu en dan wat risico in zijn spel had zitten. In de Premier League laat Veltman daarentegen zien dat hij ook in een topcompetitie wekelijks prima mee kan.

Bij Brighton, een ploeg die aanvallend en tactisch slim voetbal speelt, heeft Veltman zijn ideale rol gevonden. Als rechter centrumverdediger in een 3-5-2-formatie is de ex-Ajacied aan een sterk seizoen bezig wat betreft afstoppen en opbouwen.

Kasper Dolberg (OGC Nice)

Het ambitieuze voetbalproject bij Nice – waar de steenrijke Ineos-CEO Jim Ratcliffe soortgelijke successen wil boeken als met zijn almachtige wielerploeg – wil nog niet echt van de grond komen. Na drie nederlagen in vier weken tijd werd trainer Patrick Vieira (ja, die Vieira) vorige week ontslagen. Toch is Dolbergs progressie in Frankrijk een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.

Hoewel de zwijgzame Deense spits met behoorlijk wat pijntjes en absenties te maken heeft gehad, doet hij het in Zuid-Frankrijk tamelijk aardig. In anderhalf seizoen in de Ligue 1, wellicht de sterkste defensieve competitie in Europa, scoort Dolberg eens per 182 speelminuten. Een moyenne van één-op-twee in de taaie Ligue 1 is een puik gemiddelde voor een 23-jarige spits.

Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen)

Toegegeven, Sinkgraven speelde een marginale rol bij het succes van Ajax in 2018/19. Slechts één keer stond hij in de basis dat jaar. Maar waar hij in Amsterdam in de marge was beland, mede door aanhoudend blessureleed, is hij bij zijn volgende club tot wekelijkse uitblinker uitgegroeid.

Peter Bosz, de trainer die Sinkgravens Ajax-loopbaan al nieuw leven inblies door de spelmaker tot linksback om te turnen, nam zijn geliefde linkspoot mee naar Bayer Leverkusen, en zal daar geen seconde spijt van hebben gehad. Met Sinkgraven als technisch onderlegde, positioneel slimme linksachter is de ploeg van Bosz na elf speelrondes zelfs de verrassende koploper in de Bundesliga.