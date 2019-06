Zlatan tegen niet-scorende AFC-spits: ‘What the fuck is this?’

Zlatan Ibrahimovic reageerde op het lage doelsaldo van Hes in een video, die inmiddels viral gaat. “Philippe, dit is Zlatan. 20 wedstrijden, 0 goals. What the fuck is this? Dit heb ik nog nooit gehoord,” zei de topvoetballer, die de spits ook hulp aanbiedt voor zijn probleem.

Maar niet alleen Zlatan nam een video op voor de spits. Ook ex-voetballers Ronald de Boer, Ruud Gullit en Patrick Kluivert reageerden.