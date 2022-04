Zlatan Ibrahimovic staat open voor terugkeer bij Ajax: ‘Als speler? Ze hebben mij niet nodig op het veld’

Beeld REUTERS

“Als ik ooit kan terugkeren, waarom niet?,” zei Ibrahimovic gisteren in gesprek met HLF8. De Zweed, die onlangs het WK met Zweden misliep door in de play-offs van Polen te verliezen, bewaart dan ook goede herinneringen aan zijn tijd in Amsterdam.

“Ik zal me Amsterdam altijd blijven herinneren door de grote impact die het heeft gehad op mijn carrière. Ik ben erg blij dat ik de Ajax-school gevolgd heb. Ik ben de speler geworden die ik nu ben omdat ik bij Ajax heb gezeten. Ajax is de club die me aan de wereld presenteerde en daar ben ik ze erg dankbaar voor,” aldus de routinier van AC Milan.

Een terugkeer bij Ajax ziet Ibrahimovic dan ook wel zitten. “Waarom niet? Ik ben hier om iets terug te geven. Als speler? Dat weet ik niet. Ze zijn goed genoeg en ze hebben mij niet nodig op het veld,” zo stelt de Zweed. “Ze doen het goed. Ze hebben een paar moeilijke jaren gehad, maar ze zijn weer helemaal terug.”

Ibrahimovic speelde tussen 2001 en 2004, na zijn tijd bij Malmö, bij Ajax. Vervolgens vertrok hij naar Juventus, waarna hij nog een glansrijke carrière kende die hem langs Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en weer AC Milan bracht. Hoewel hij het WK in Qatar misliep, liet hij weten nog niet aan stoppen te denken.