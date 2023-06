Zlatan, de vedette, is gestopt. Hoe was hij bij Ajax? ‘Hey Zlatan, learn some fucking Dutch,’ schreeuwde Litmanen

Zlatan Ibrahimovic op zijn best met een omhaal in het shirt van Ajax. De foto is van 23 november 2003, in het thuisduel met Heerenveen. Ajax won met 3-1, Zlatan scoorde. Beeld ANP

Petri Pasanen ligt op zijn rug

Wie bij Ajax het mooiste van Zlatan wilde zien, kon aanvankelijk het beste terecht op de twee trainingsvelden voor de Arena, toen nog zonder de toevoeging ‘Johan Cruijff’. De trainingen waren destijds nog vrij toegankelijk en als jonge stukjesschrijver voor de rubriek Staanplaats zag ik ze twee seizoenen lang bijna allemaal. Tijdens zijn bijna 25-jarige loopbaan maakte Zlatan de mooiste doelpunten en de meest listige passeerbewegingen, maar bij Ajax lukte hem dat in het begin vooral op het trainingsveld.

Bij een middagtraining had Zlatan het eens op zijn heupen. In een partijtje 3 tegen 3 legde hij Petri Pasanen in de luren. De stille Fin struikelde na een schijnbeweging van Zlatan en lag even roerloos op zijn rug. Zlatan moest er hard om lachen.

Tegen de tijd dat Zlatan zulke acties meer en meer in het stadion uitvoerde, vertrok hij uit Amsterdam. Bij Ajax bewaarde hij het mooiste voor het laatst; de befaamde solo tegen NAC. Pas in Italië leerde hij dat doelpunten maken en wedstrijden winnen belangrijker zijn dan tegenstanders voor schut zetten. Zlatans liefde voor winnen en pingelen zijn zo groot dat hij pas stopte toen zijn goed verzorgde lichaam het echt niet meer trok.

Vuig schelden, ook tegen Litmanen

Het begon met schelden tegen Wesley Sonck, de Belgische spits van Ajax. Tijdens een felle training gaf Sonck een verkeerde bal en Zlatan liet hem dat tierend weten. Sonck pikte dat niet: fuck you, Zlatan.

Dat pikte Zlatan weer niet: no, fuck you, Sonck. Zlatan schreeuwde harder dan Sonck en hij was een betere speler. Ten overstaan van de hele groep keek Sonck na Zlatans reprimande zwijgend naar het gras.

Even later richtte Zlatan het vizier op Jari Litmanen, maar daarmee overspeelde hij zijn hand. Litmanen, 32 jaar toen, liet zich niet uitschelden door de 10 jaar jongere Zlatan. De Fin eindigde zijn tirade met de woorden: ‘And take some fuckin’ Dutch classes, you don’t understand shit.’ Zlatan zweeg.

Het vurige temperament van Zlatan is altijd gebleven. Als het tegenzat, ging hij schelden en schoppen.

Dat vuige spel bleek ook bij zijn vertrek bij Ajax. Op advies van toenmalig Juventus-directeur Luciano Moggi maakte Zlatan opzettelijk ruzie met zijn teamgenoot Rafael van der Vaart, die hij bij de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Zweden blesseerde. Zo forceerde hij een breuk met Ajax en vertrok hij niet voor de maximale transfersom naar Juventus.

Suikerzakjes en melkcupjes

Bij Ajax beleefde Zlatan een moeizaam begin van zijn internationale loopbaan. In een openhartige bui zei hij aan het einde van zijn eerste seizoen in Amsterdam in een interview: “Sinds ik bij Ajax speel, heb ik eigenlijk nog geen goede wedstrijd gespeeld. Ik weet wat ik kan en als ik mijn spel hier vergelijk met mijn spel in Zweden: ‘I played like shit’.”

Niet alleen voelde hij zich tijdens zijn eerste periode in het buitenland wat verloren, ook had hij moeite met het 4-3-3-spelsysteem van Ajax. In Zweden speelde liet hij zich in een tweespitsensysteem voornamelijk leiden door intuïtie, maar dat kon in Amsterdam niet.

‘’Ik weet niet goed waar ik in het veld moet lopen. Het positiespel brengt me in de war. Als ik naar de eerste paal ga, had ik eigenlijk voor de tweede paal moeten kiezen en andersom. Verder houd ik er niet van om met mijn rug naar het doel te spelen. Ik wil overzicht hebben en het doel voor me zien. Zo speel ik niet bij Ajax.”

Zlatan Ibrahimovic vormt bij zijn afscheid van AC Milan een hartje met zijn vingers. Beeld REUTERS

Tijdens het interview kwamen er suikerzakjes en melkcupjes aan te pas om Zlatans problemen met het speltype van Ajax te verduidelijken. Die voorwerpen stonden voor medespelers en tegenstanders, waarmee hij driftig schoof om de onbegrepen looplijnen te uit te leggen.

Ook bij Barcelona had Zlatan moeite met het spelsysteem. “Zlatan speelt overal het spel van Zlatan, terwijl je bij Barcelona het spel van Barcelona moet spelen,” zei zijn voormalige medespeler Mido erover, die bij een haantjesgevecht ooit een verbandschaar naar Zlatan gooide - en miste. Bij Barcelona verloor Zlatan een vergelijkbare strijd om status van Lionel Messi.

Zlatan was op z’n best als hij de onbetwiste leider van het team was en ‘vrij’ mocht voetballen. Dat lukte hem bij AC Milan en Paris Saint-Germain.

Een gekke schilder

Voor een sponsorverplichting was de selectie van Ajax in oktober 2003 uitgenodigd in het Van Gogh Museum. Er werd geschilderd. Elke speler mocht een eigen interpretatie geven aan de befaamde gele zonnebloemen van Van Gogh, die als voorbeeld in het midden van de zaal stonden.

Zlatan maakte er een soort cactussen van, met grote stekels. Ook schilderde hij donkere vogels in de lucht, waarvan hij me zei dat het kogels waren. Die hoorden bij het pistool dat hij thuis onder zijn bed had liggen. En als iemand trouwens een bodyguard nodig had, moesten ze hem bellen, want hij had connecties, zo pochte hij tussen het schilderen door.

Omdat hij in Zweden in een gevaarlijke bende zat?, vroeg ik, meedeinend op Zlatans gekke, maar geestige antwoorden. Nee, zei Zlatan. Thuis in Malmö huilde hij eigenlijk de hele tijd, hij zat niet in een bende.

Leo Beenhakker, de technisch directeur die Zlatan naar Ajax haalde, voelde Zlatans twijfels en zijn specifieke gevoel voor humor feilloos aan. Na de schildersessie volgde een groepsfoto met de hele selectie. Beenhakker riep iedereen bij elkaar.

‘Hé, lelijk,’ riep Beenhakker naar Zlatan, die niet kwam. Zlatan begreep hem niet. ‘Kom nou, lelijk,’ zei Beenhakker nog een keer. Zlatan keek Beenhakker vol onbegrip aan. Vervolgens pakte Beenhakker het hoofd van Zlatan liefkozend tussen zijn handen en zei: ‘It means ugly’.