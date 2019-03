Ziyech zet Ajax vroeg op voorsprong in Madrid

Opstelling Real: Geen Bale

Real Madrid begint, zoals verwacht, met Karim Benzema in de spits. Anders ten opzichte van de - verloren - Clásico tegen Barcelona vorig weekend is dat Gareth Bale niet is opgesteld. Voor hem is Lucas in de plaats gekomen.



Op de andere vleugel is wel net als dit weekend de 18-jarige Vinicius Junior opgesteld. De Braziliaan is een onberekenbare, snelle buitenspeler die levensgevaarlijk is in zijn dribbels. Aan Noussair Mazraoui de taak hem te beteugelen. Dat zal een zware kluif worden.



Nacho vervangt de geschorste Sergio Ramos in het centrum van de defensie.



Opstelling Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Lucas V., Reguilón, Vinicius Jr.