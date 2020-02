Ziyech wordt bij Chelsea meteen belangrijk - en mogelijk aanvoerder

Ik heb een zwak voor topsporters als judoka Henk Grol, schermer Bas Verwijlen, coureur Max Verstappen, kickboksster Sarèl de Jong, schaatser Koen Verweij en voetballer Hakim Ziyech. Types die tegen de stroom in durven te denken en te doen.

Deze week sprong mijn sporthart weer open toen Grol in Parijs de prestigieuze Grand Slam won en Verwijlen in Vancouver bij een World Cup triomfeerde, waardoor kwalificatie voor de Olympische Spelen nabij is. En dan was er natuurlijk de transfer van Ziyech naar Chelsea. Na de lokroepen van AS Roma en Sevilla koos hij voor een manager die onvoorwaardelijk in hem gelooft en zijn team zo geformeerd heeft dat Ziyech eigenlijk de missing link binnen het elftal is geworden.

Frank Lampard is een fan van de visie van Johan Cruijff en heeft mede op basis daarvan veel bij Chelsea veranderd. Bij een club die in 15 jaar voor 2 miljard euro aan spelers kocht, kiest de 41-jarige manager nu ook voor zelf opgeleid talent. Zoals een voetballende spits (Tammy Abraham), een klassieke buitenspeler (Callum Hudson-Odoi), een creatieve middenvelder (Mason Mount) en een inschuivende centrale verdediger (Fikayo Tomori).

Daarmee moet Lampard een gevoelige snaar bij Ziyech hebben geraakt. Helemaal als hij hem ook een grote mate van verantwoordelijkheid richting deze jongeren gaat geven. De Ajacied mag soms overkomen als een eenling, het tegendeel is waar. Hij is origineel, gedurfd, intelligent en heeft oog voor de zaken om hem heen.

Zo toonde hij in 2015 al een intrigerende zuiverheid toen hij het opnam voor de bij FC Twente ontslagen trainer Alfred Schreuder. Die had hem tot captain benoemd en als geen ander begreep de toen slechts 22-jarige Ziyech de diepere betekenis van de aanvoerdersband. Dat die gedragen moest worden door iemand die de visie van de coach binnen de spelersgroep uitdroeg en bewaakte. Hij diende op één lijn met hem te zitten om zo het voor de coach ongrijpbare deel van het prestatieproces te versterken.

Het zei veel over Ziyechs professionaliteit dat hij zelf aan de clubleiding voorstelde om zijn aanvoerdersband in te leveren nadat René Hake als opvolger van Schreuder was benoemd. Met hem had Ziyech minder een klik en hij zag zich niet langer als de beste persoon voor de rol van teamcaptain.

Daarom rijst de vraag waarom Ziyech bij Ajax nooit als aanvoerder of reserveaanvoerder is gekozen. Is dit bewust door trainer Erik ten Hag gebeurd of kon de speler zelf zich onvoldoende vinden in diens visie?

Nu Frank Lampard zich zo sterk voor hem heeft gemaakt en zo duidelijk weet wat hij met hem wil, mag er rekening mee worden gehouden dat Hakim Ziyech bij Chelsea weer tot captain of viceaanvoerder wordt benoemd. Om extra te onderstrepen hoe coach en speler op één lijn zitten.

