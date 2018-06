Ziyech: we zullen vechten totdat we er bij neervallen

Ziyech: vechten totdat we neervallen

Dat we op zo'n manier verliezen is wel extra zuur

Hakim Ziyech deed geen moeite om te verbergen hoe teleurgesteld hij was na de schlemielige nederlaag van Marokko tegen Iran (0-1). "Dit komt wel even hard aan," zei hij voor de camera van de NOS. "We hebben met z'n allen zo naar dit WK toegeleefd."



Marokko verloor door een eigen doelpunt van Aziz Bouhaddouz in de 95e minuut. "Hoe vaak zijn ze voor de goal geweest," vroeg Ziyech zich af. "Ik denk twee of drie keer. Maar als het ons niet lukt om te scoren, dan moeten we die nul tegen nul over de streep trekken. Dat we dan op zo'n manier verliezen, dat is wel extra zuur."



Ziyech miste in de openingsfase een grote kans op de openingstreffer. Hij schoot in kansrijke positie over de bal heen. "Die bal stuiterde omhoog," verklaarde hij. In de tweede helft was hij opnieuw dicht bij de 1-0. "Maar die bal pakte de doelman goed."



Marokko staat nu voor de zware opgave om tegen Spanje en Portugal wel resultaat te boeken. "Het is nu even slikken," zei de middenvelder die Ajax wil verlaten. "Maar we zullen vechten totdat we er bij neervallen."