Ziyech was speler van de week en toch heeft Schreuder hem niet nodig

Een 8 voor Hakim Ziyech

‘Eredivisie-elite morst punten,’ zag ik staan. Meteen een grote innerlijke tegenspraak te verwerken op de maandagmorgen. Het spelpeil hier maakt het de toeschouwer niet gemakkelijk. Onze eredivisie kent geen elite. Voor elitevoetbal moeten we de grens over of terugdenken aan het WK. Of het nu AZ, PSV of Feyenoord was, matig was het woord dat zich opdrong. Ik heb het allemaal gezien en ben nog niet hersteld. Madueke of Veerman? Verwende kinderen. De beste speler in Eindhoven was een rechtsback van Sparta, Sambo genaamd. Google leerde dat hij was gehuurd van PSV. Goed bezig, de Brabo’s. De leukste voetballer in Utrecht speelde niet bij Feyenoord, maar heette Boussaid. Ajax beschikte over de aardige voetballer Conceição, een efficiënte Klaassen en had pech. Speler van de week was voor mij Ziyech. Schreuder heeft hem niet nodig, zei hij. Veel zelfvertrouwen, die man.

Hakim Ziyech Beeld Getty

