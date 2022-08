‘Ziyech voor Antony? Wat wil Ajax dan met iemand als Kudus?’

“De kans dat Antony bij het sluiten van de transfermarkt nog Ajacied is, lijkt me minder dan 1%,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie.

Dit weekend speelde Antony niet mee in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, die Ajax met klein verschil won (0-1), zonder noemenswaardig in de problemen te komen. Is de Braziliaan aan het muiten, zoals sommige media beweren?

Sintenie denkt daar, in zijn wedstrijdbespreking met presentator Menno Pot en ‘Showtime’-redacteur Jesse ter Haar, iets genuanceerder over en heeft ook over de komst van Ziyech zo zijn gedachten: “Ik moet nog zien of hij echt terug naar de eredivisie wil. Belangrijker: Ajax moet zich ook afvragen wat het eigenlijk wil met spelers als Kudus en Conceição – en met de eigen jeugd die daar weer achter zit. Wat heb je al in huis? De club moet toch ook het Ajax-dna in de gaten houden.”

Jesse ter Haar ziet Ziyech wel voor Ajax kiezen: “Bij Chelsea speelt hij al twee seizoenen erg weinig en Marokko heeft een nieuwe bondscoach, zodat de deur naar het WK voor Ziyech weer openstaat. Bij Ajax kan hij zich weer echt in de kijker spelen.”

De openingsweken zitten erop. Donderdag aanstaande is de loting voor de groepsfase van de Champions League en zondag volgt de eerste pittige test in de eredivisie: het uitduel tegen FC Utrecht. Ajax schakelt een tandje bij, Branie zit erbovenop.

