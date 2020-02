Ziyech vindt bij Chelsea het complete plaatje

Hakim Ziyech is bezig aan zijn afscheidstournee door Nederland. De 26-jarige technicus verruilt Ajax komende zomer voor Chelsea, waar hij binnenkort een contract zal tekenen.

Het was niet de vraag óf, maar wanneer Hakim Ziyech een transfer zou maken. Een vraag die al ruim twee jaar boven Amsterdam hing. Het creatieve brein van Ajax had zijn naam al langere tijd gevestigd, in Nederland, maar ook ver daar buiten. Tijdens de verrassende triomftocht onder Peter Bosz drie seizoenen geleden in de Europa League, maar bovenal vorig seizoen met Ajax tijdens het superjaar in de Champions League. Onder maximale weerstand wist Ziyech de ploeg bij de hand te nemen en naar wervelend spel te leiden.

Chelsea ondervond het dit seizoen zelf en wist voldoende. De club is bezig om een nieuw succesvol elftal te bouwen en ziet in Ziyech dé architect voor het aanvalsspel. Manager Frank Lampard maakte er in de voorbije maanden dan ook geen geheim van dat de Marokkaanse technicus zijn droomversterking was. In eerste instantie werden alle pijlen vanuit Londen gericht op een wintertransfer. De club nam contact op met Marc Overmars, maar kreeg al direct nul op rekest. Ajax wilde geen basisspelers halverwege het seizoen laten gaan, en dat gold zeker voor smaakmaker Ziyech. De speler zelf deelde die mening. Een wintertransfer zag hij in de voorbije jaren sowieso nooit zitten.

Chelsea gaf echter niet op en meldde zich begin deze maand opnieuw. De Engelse grootmacht was vastberaden en schakelde met succes door. Ziyech verruilt na dit seizoen Amsterdam voor Londen, waarbij Ajax een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro tegemoet kan zien. De vrees van elke Ajax-supporter wordt zodoende werkelijkheid. De aanvallende middenvelder, die zich in de hoofdstad op geheel eigen wijze ontwikkelde tot geliefde publieksspeler, heeft dan toch zijn transfer te pakken.

Transferspel

Een stap naar het buitenland lag al veel langer voor de hand, zoals afgelopen zomer. Maar daar dacht Ziyech zelf anders. De Marokkaan kiest zijn eigen weg en legde de lat hoog voor zichzelf. Hij had het goed bij Ajax, was gelukkig in Amsterdam. Dat wilde hij niet zomaar inruilen voor een buitenlands avontuur waar niet alles klopte.

Sevilla drong aan op zijn komst, maar hij wuifde de interesse weg. De technisch directeur van de Spaanse club, Monchi, had hem een jaar eerder laten zitten, toen hij nog als beleidsbepaler in dienst was van AS Roma. Een club, die Ziyech in de zomer van 2018 wel zag zitten, maar na de eerste positieve gesprekken en beloftes, bleef het plots stil. “En dan moest ik nu wel naar zijn club komen,” schetste Ziyech onlangs over het opvallende transferspel. “Niet dus, bekijk het lekker, ik laat me niet piepelen.”

Ziyech laat zich niet leiden. Niet op het veld, niet daarbuiten. Het maakt van hem een uitzonderlijk persoon. “Ik doe alles op gevoel, alles.” En daar hoorde ook de keuze voor een transfer bij. Hij maakte zich er geen moment druk over. “Niet, dan niet. C’est la vie. Zo sta ik in het leven.”



Het gevoel wees hem in de voorbije weken echter de weg richting Londen. Naar Stamford Bridge, daar waar hij begin november in het veelbesproken Champions League-duel met Chelsea nog excelleerde, onder meer met een fenomenale vrije trap. Wat rest zijn nog drie maanden, waarin hij Nederland elke wedstrijd opnieuw zijn kunsten wil tonen. Om de deur in Amsterdam vervolgens met een prijs in de hand achter zich dicht te trekken.