Ziyech verlengt contract bij Ajax

Het huidige contract van de Marokkaanse international liep tot de zomer van 2021. Ziyech verruilde in 2016 FC Twente voor Ajax. In zijn eerste seizoen bereikte de Amsterdammers direct de finale van de Europa League, die uiteindelijk met 2-0 verloren ging tegen Manchester United.

Speler van het jaar

De afgelopen twee seizoenen werd Ziyech bij Ajax uitgeroepen tot speler van het jaar. Daarnaast won hij op basis van zijn prestaties in 2017-2018 de Gouden Schoen, de prijs die toebehoort aan de beste voetballer van de Eredivisie.

Eigenlijk wilde Ziyech na dat seizoen vertrekken uit Amsterdam, gaf hij in een interview meermaals aan. De absolute Europese top toonde echter geen interesse, waardoor hij toch bij Ajax bleef. Het werd - met Ziyech als creatieve dirigent van de ploeg - een bijzonder geslaagd voetbaljaargang. Ajax won de dubbel, en strandde in Europa pas in de halve finale van de Champions League.

Door zijn belangrijke aandeel in dat succes rekende vrijwel iedereen op een transfer. Het Spaanse Sevilla meldde zich in Amsterdam, maar Ziyech bedankte vriendelijk voor de interesse. Deze week namen de geruchten toe dat Bayern München - wel de absolute top - hem naar Duitsland wilde lokken.

Tegen de verwachtingen in blijft Ziyech nu dus toch bij Ajax. Hij is de tweede dragende kracht die deze week bijtekende bij de landskampioen. Woensdag zette ook de Braziliaanse international David Neres zijn handtekening onder een nieuw contract.