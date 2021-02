Ziyech persoonlijk geraakt door lot zieke Soufiane Elazizi

Beeld ANP

Twee jaar geleden startte hij de actie #doessouf, waarbij de 22-jarige Bredanaar geld inzamelt voor onderzoek naar de zeldzame erfelijke aandoening aan het centrale zenuwstelsel (SCA Type 2). Het verhaal van Elazizi maakte al diepe indruk bij Je Zal Het Maar Hebben. YouTuber Defano Holwijn besteedde vervolgens aandacht aan de actie, die werd opgepikt door onder anderen Memphis Depay, Quincy Promes en Steven Bergwijn.

Vader eraan overleden

Ook Ziyech deed een duit in het zakje, waarna de oud-Ajacied Elazizi na de uitzending van Humberto Tan verraste met een telefoontje. “Wat me het meest raakt, is dat mijn vader eraan is overleden,” laat de Chelsea-speler weten. “Ik weet wat het doet met een persoon. Ik heb het van dichtbij meegemaakt.”

Soufiane Elazizi bij Humberto Tan.

Ziyech deed de ontroerde Elazizi nog een belofte. “Je kunt me altijd bellen als er wat is, je hebt mijn nummer. Waar ik kan helpen, probeer ik je te helpen. Wil je hulp; ik sta klaar.”