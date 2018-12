Ziyech keert tegen Bayern terug in de basis

Ten Hag: we willen winnen

Ajax wil de kroon op een prachtige eerste helft van het Europese seizoen zetten. Met al een ticket voor de achtste finales van de Champions League op zak volstaat alleen een zege op Bayern München voor de groepswinst en daarmee mogelijk een iets zwakkere tegenstander in de volgende ronde.



"We komen uit de voorronden en hebben ons heel goed ontwikkeld," blikte trainer Erik ten Hag vooruit. "Maar het moment is nu niet daar om achterom te kijken. We mogen ons meten met één van de beste ploegen van de wereld. Alles zal moeten kloppen, willen we winnen. Maar we gaan daarvoor."



Rap tempo

Ajax verlegde afgelopen maanden in rap tempo grenzen in Europa. Ten Hag en zijn spelers wisten na twee overwinningen op Sturm Graz dat ze minimaal in de groepsfase van de Europa League mochten uitkomen. Op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League moesten Standard Luik en Dinamo Kiev eraan geloven.



En vervolgens had de nummer twee van de eredivisie slechts vijf duels nodig voor een plaats bij de laatste zestien van de koningsklasse van het clubvoetbal.



Trots

Ajax, dat alleen dit seizoen al meer dan 60 miljoen euro verdiende in de Champions League, trof met Bayern München, Benfica en AEK Athene tegenstanders die wel eens beter hebben gepresteerd. Maar de serie van zeven overwinningen en vier gelijke spelen in Europese wedstrijden is bijzonder.



Geen enkel team dat nu nog actief is een Europees toernooi is al zo lang ongeslagen. "Daar zijn we ook heel trots op," zei Ten Hag. "Maar nu hebben we weer een nieuw doel en dat is eerste in de groep worden."



Boegbeeld

André Onana, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Kasper Dolberg lijken op tijd fit bij Ajax. Bij Bayern München ontbreekt de geblesseerde Arjen Robben. "Dat is ongelooflijk jammer," zei Ten Hag. "Hij was de laatste tien jaar het boegbeeld van het Nederlandse voetbal."



Bayern München is sterker geworden de laatste weken, doelde Ten Hag op drie overwinningen op rij tegen Benfica (5-1), Werder Bremen (2-1) en 1. FC Nürnberg (3-0). De trainer van Ajax wilde nog niet verklappen of Dusan Tadic als centrumspits start, net als tijdens het onbesliste eerste duel tussen beide clubs van ruim twee maanden geleden in Beieren (1-1).