Ziyech is klaar bij Ajax: ‘Het clublogo kussen, dat soort dingen, doe ik niet’

Met de voortijdige gestopte eredivisie kwam ook een abrupt einde aan vier jaar Hakim Ziyech (27) bij Ajax. Als de coronacrisis straks voorbij is, verkast de Marokkaanse spelmaker naar Chelsea. Een interview over het onbevredigende slot, de terechte kampioen, een periode zonder voetbal en Amsterdamse herinneringen.

Met terugwerkende kracht was de symboliek op zaterdag 7 maart in Heerenveen een bijzondere. Precies daar waar hij ooit als jeugdspeler zijn weg door het profvoetbal begon, eindigde voor Hakim Ziyech anderhalve maand geleden het pad in Nederland. Op een gure avond in het Abe Lenstra Stadion knokte de linkspoot zich met Ajax voorbij Heerenveen (1-3). Twintig minuten voor tijd, op het moment dat de zege was veilig gesteld, haalde trainer Erik ten Hag de al enige tijd met blessures kampende Ziyech naar de kant.

Het waren zijn laatste tellen op het veld als speler van de Amsterdammers, weten we nu. “Op dat moment dacht ik daar natuurlijk totaal niet aan,” stelt Ziyech, zes weken later op een mooie voorjaarsdag. “We waren bezig met winnen, met uit onze dip te komen. Dat lukte in Heerenveen en het voelde als de ommekeer. Maar daar bleef het bij. Door de corona­crisis is alles anders verlopen.”



De bal kwam stil te liggen, het voetbal ging op slot. Een onzekere en vreemde periode brak aan. “Het is een hele gekke tijd om mee te maken. Mijn moeder bezoek ik nog wel, maar natuurlijk houden wij als kinderen dan gepaste afstand. Hoe moeilijk dat ook is, maar ze behoort tot de risicogroep dus dan kan je niet voorzichtig genoeg zijn.”

Ziyech praat op zijn kenmerkende rustige toon. Hij neemt het leven zoals het is, ook al is zijn dagelijkse invulling flink op de schop gegaan. Toch mist hij het voetbal aanzienlijk minder dan zijn ploeggenoten. “Natuurlijk is het wennen, echt wennen. Eigenlijk heb ik drie jaar lang alleen maar door gevoetbald. Hier en daar even kort vrij, maar door de eind­toernooien in de zomer was mijn ­lichaam wel even toe aan rust. Het klinkt misschien gek, maar het is ook niet zo dat ik het voetbal nu mis. Zelf doe ik mijn dagelijkse trainingen, maar ik voel daaromheen dat mijn ­lichaam echt even tot rust komt. En ik kan tijd doorbrengen met vrienden en familie.”

Hoofdlijnen

Ziyech is niet iemand die elk nieuwsbericht over voetbal volgt, maar kreeg in de voorbije weken wel de hoofdlijnen mee. Over het wel of niet uitspelen van de competitie, over wel of geen landstitel, over wanneer hij wel of niet voor Chelsea uit kon komen. Het liet hem onberoerd.

“Meninkjes, meninkjes, meninkjes,” zucht hij. “Helemaal nu er weinig qua voetbal te beleven, werden ze met de dag gekker. Neem nou die discussie of Ajax of AZ kampioen zou moeten zijn. Kom op zeg, wat een onzin heb ik voorbij horen komen. Wij staan toch bovenaan. Al die calimeroverhaaltjes over dat AZ het meer verdiende, omdat zij twee keer van ons hebben gewonnen. Dus het doelsaldo, zoals dat altijd is, telt nu even niet? Bullshit natuurlijk. Hoe werd PSV in 2007 dan kampioen? Precies, op één doelpuntje. Dat we niet officieel kampioen zijn, tsja. Natuurlijk had ook ik veel liever op het veld die schaal bemachtigd, maar als je één club moet uitkiezen als kampioen, dan is dat Ajax lijkt me.”

In de discussies over hoe nu verder, werd de transfer van Ziyech vaak aangehaald. Lange tijd werd er flink gespeculeerd over of hij wel per 1 juli speler van Chelsea zou zijn. “Ook zoiets. Daar heb ik me echt geen seconde serieus mee bezig gehouden. Volgens mij staat mijn handtekening onder het contract en dus ja, op 1 juli ben ik speler van Chelsea. Ik heb nooit een andere gedachte gehad.”

Het is alleen wel de vraag wanneer je voor je nieuwe club in actie kan komen. “Dat zeker. Sowieso is het maar de vraag wanneer de landen weer echt open gaan en ik veilig daar kan beginnen. En dan is er inderdaad nog de competitie, die daar wel wordt uitgespeeld. Maar daar heb ik toch geen invloed op, ik zie het allemaal wel tegen die tijd.”

Voorrecht

Ziyech koestert zijn transfer. Begrijpelijk. Waar in de voorgaande zomers volop belangstelling voor hem was, en hij in de tussentijd medespelers mooie transfers zag maken, bleef hij Ajax trouw. Nu is de technicus de eerste speler die zeker is van een Europese topclub. Helemaal in de huidige coronacrisis is dat een voorrecht. “Natuurlijk is deze duidelijkheid wel heel prettig. Niemand weet namelijk wat er precies gaat gebeuren met de transfermarkt. Clubs zullen toch angstiger zijn om spelers voor flinke transfersommen aan te trekken.”

Hakim Ziyech in actie op Stamford Bridge, zijn toekomstige vaste toneel. Beeld BSR Agency

Dat gaat voor hem niet op. Vanaf juli is Ziyech voor vijf jaar speler van Chelsea. Via Heerenveen en later FC Twente ontwikkelde de aanvallende middenvelder zich bij Ajax tot de beste speler van de eredivisie. In het walhalla van de Premier League wachten nieuwe stadions, nieuwe tegenstanders en nieuwe uitdagingen. Ziyech kijkt er naar uit, maar koestert ook zijn bewogen tijden in Amsterdam. “Vol hoogte- en dieptepunten, vol voorspoed en tegenslagen,” zegt de spelmaker, waarna het is even stil is. Zijn gedachten dwalen af.

Naar de successen in de Europa League met trainer Peter Bosz, in de Champions League vorig seizoen, maar ook naar het gitzwarte drama van zijn vriend Abdelhak Nouri. Of de aanvankelijk moeizame relatie met een deel van het publiek.

“Weet je, ik ben niet zo van de clubliefde, nooit geweest ook. Het clublogo kussen, dat soort dingen, doe ik niet. Ik ben gewoon mezelf, ga me niet anders voordoen. Maar ik moet nu wel toegeven dat Ajax voor altijd wel een speciale plek bij me zal hebben. Het is echt mijn club geworden. Ik heb in Amsterdam mezelf kunnen zijn, heb ontzettend veel fijne en goede mensen om me heen gehad, van medespelers tot mensen rondom het elftal. Als voetballer ben ik ook veel completer geworden. Zonder bal, maar ook met bal. De klik die ik had met de jongens om me heen, zoals met Quincy Promes dit seizoen of Dusan Tadic vorig jaar, was bijzonder.”

Schaal

De liefhebber Ziyech. En hoewel hij het dagelijkse voetbal niet zozeer mist, zou hij dolgraag nog met Ajax op het veld willen staan. Om ook dit seizoen de schaal echt omhoog te kunnen houden.



“Dat was mijn afsluiting in stijl geweest. Zoals het nu gaat, zo wil je niet afsluiten. Maar over een langere tijd zal ik mijn mooiste herinneringen koesteren,” zegt de middenvelder. “En dan komt natuurlijk vorig seizoen omhoog. Het kampioenschap, maar vooral onze weg in de Champions League. Hoe we de hele wereld verbaasden met ons spel. Het paste allemaal. Dat geeft niet alleen bij mij, maar volgens mij bij alle spelers een speciaal gevoel voor in de eeuwigheid. We hebben iets achtergelaten bij Ajax. En voor mij is het nu tijd voor iets nieuws.”