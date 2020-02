Ziyech is het beste wat de eredivisie in huis heeft

Beeld BSR Agency

Natuurlijk zijn er redenen dat Hakim Ziyech pas op zijn 27ste de overstap maakt naar de absolute Europese top. Ja, de spelmaker van Ajax grossiert nog altijd in balverlies; een bijkomstigheid van het vele risico dat hij in zijn spel legt. Nee, ­Ziyech zal met zijn lichaamsbouw nooit een krachtpatser à la Paul Pogba worden op een ­Premier Leaguemiddenveld. En zijn voorliefde voor onverstandige schoten van lange afstand hebben trainers nooit uit zijn spel gekregen. Maar één ding staat vast: Ziyech is de beste speler die de huidige eredivisie te bieden heeft.

Sinds zijn overstap naar Ajax, in de zomer van 2016, was geen speler op de Nederlandse velden bij de totstandkoming van meer doelpunten betrokken. Daarnaast lijkt zijn buidel met creatieve ideeën schier bodemloos: Ziyech creëerde als Ajacied in 109 competitieduels het duizeling­wekkende totaal van 436 schietkansen voor ploeggenoten, bijna 150 meer dan de op één na beste in deze periode: Steven Berghuis van Feyenoord.

Daarnaast is Ziyech in zijn Amsterdamse periode een complete speler geworden: in de op fel druk zetten ingerichte speelstijlen van trainers Peter Bosz en Erik ten Hag is hij uitgegroeid tot een onvermoeibare balafpakker.

Niet meer ‘die koopclub’

Toen gisteren bekend werd dat Chelsea de ­volgende club zal zijn van de geliefde Ajacied, schoten veel fans in een herkenbare stuip. ‘Chelsea, de oerkoopclub.’ Met de nimmer stokkende financiële steun van Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj waren The Blues kort na de eeuwwisseling een van de eerste clubs die zichzelf de top van het Europese voetbal ‘in kochten’.

Maar het label koopclub is – naast het feit dat elke moderne topclub in werkelijkheid een big spender op de transfermarkt is – een niet helemaal terecht etiket voor het huidige Chelsea. Door een transferverbod is de voorbije zomer op Stamford Bridge volledig ingezet op de eigen jeugdopleiding. Met spits Tammy Abraham, spelmaker Mason Mount (ex-Vitesse), voorstopper Fikayo Tomori en buitenspeler Callum ­Hudson-Odoi telt de huidige selectie vier piepjonge sterkhouders uit de eigen jeugd.

De ‘gedwongen’ nadruk op het doorontwikkelen van eigen talent pakt dit seizoen gunstig uit voor Chelsea. Waar Liverpool en Manchester ­City in de voorbije jaren zijn uitgegroeid tot ­nagenoeg onverslaanbare voetbalmachines, rommelt het bij de overige Engelse topclubs.

Bij Arsenal is oud-speler Mikel Arteta de volgende coach die zich mag buigen over de zeer complexe erfenis die clubicoon Arsène Wenger heeft achtergelaten. José Mourinho, kampioenenmaker van weleer, blijkt als winterse vervanger van Mauricio Pochettino tegen hetzelfde kwalitatieve plafond aan te lopen als zijn voorganger bij Tottenham Hotspur. En, jawel, bij de rijkste club op aarde, Manchester United, is het ook in het zevende post-Sir-Alex-Ferguson­seizoen nog altijd een puinhoop.

Zo beschouwd is Chelsea van de Engelse top plots de club die in de lift zit.

Tactische perspectieven

Frank Lampard hanteert dit seizoen drie speelsystemen. In elk van die formaties zou Ziyech een rol kunnen spelen waarmee hij in het verleden al ervaring heeft opgedaan. Kiest Lampard voor een traditionele 4-2-3-1 formatie, dan zal Ziyech ‘op 10’ starten, met het koninklijke ­controleurskoppel, bestaande uit de Italiaanse meesterpasser Jorginho en ’s werelds beste balafpakker N’Golo Kanté, in zijn rug.

Lampard hanteert ook soms een 4-3-3 systeem ‘met de punt naar achteren’, in dat geval zal Ziyech samen met Mount het koppel aanvallende middenvelders vormen, wat hij onder Bosz met Davy Klaassen deed. Maar het systeem waar Lampard de laatste maanden de voorkeur aan geef – een 3-4-2-1-formatie – lijkt het gunstigst voor Ziyech: als een van de twee schaduw­spitsen in de rug van spits Abraham, kan hij dan als ‘valse rechtsbuiten’ spelen. De plek waar hij onder leiding van Ten Hag op excelleerde.