Ziyech is boos: alsof hij, een van de sterspelers in Qatar, er al niet meer toe deed

Hakim Ziyech met Chelseacoach Graham Potter. Beeld ANP

Vol ongeloof keerde het kamp-Ziyech, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, terug naar Londen. Terug naar Chelsea, de club die de aanvaller deze winter zo graag had verlaten, omdat hij er zo vaak een bijrol moet vervullen. Paris Saint-Germain had Ziyech graag uit zijn lijden verlost, maar de Engelse topclub vulde de formulieren om de huurdeal officieel te maken niet op de juiste manier in. En zo miste PSG een speler, maar de speler zelf vooral een schitterende kans om ook in het clubvoetbal weer tot de verbeelding te spreken.

Laat het voor Enzo Fernandez meteen een wijze les zijn. Chelsea deed er deze maand alles aan om de Argentijnse wereldkampioen los te weken bij Benfica. Duizelingwekkende transferbedragen werden bijna achteloos op tafel gelegd om de sportieve crisis op Stamford Bridge te kunnen beteugelen. Zo legde de Engelse club destijds ook Hakim Ziyech in de watten, als de eerste aankoop in 2020 na de transferban die de club was opgelegd door de Fifa. Maar 2,5 jaar later neemt de club niet eens de moeite om zorgvuldig een huurdeal af te ronden met Paris Saint Germain. En dat is nog los van het feit dat de afspraken in de laatste uren eenzijdig vanuit Londen werden aangepast, volgens ingewijden. Alsof Ziyech, een van de grote sterren van het afgelopen WK in Qatar, er simpelweg al niet meer toe deed.

Nog vijf maanden Chelsea

Chelsea gaf in januari meer dan 300 miljoen euro uit aan nieuwe krachten. Voor één van de spelers die plaats moest maken was er dus een zekere vorm van minachting. Ziyech hoorde gisteren tot zijn teleurstelling dat de in allerijl aangespannen beroepszaak werd verloren en hij weer naar Londen kan. En ja, voor wie het zich afvroeg: Ziyech is boos. Natuurlijk. Misschien nog wel meer dan teleurgesteld. De komende vijf maanden in Londen bij Chelsea zullen aanvoelen als een eeuwigheid, want dat coach Graham Potter nog rekening met hem zal houden, voor zover dat hij al deed, is onwaarschijnlijk.

Potter kreeg deze winter Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Noni Madueke en Joao Felix als extra aanvallers. En de huidige nummer tien van de Premier League trok afgelopen zomer Raheem Sterling al aan. Met het halen van Fernandez voegt de club zich bij PSG, Barcelona en Atletico Madrid, clubs die eerder extreem hoge transfersommen betaalden voor nieuwe spelers.

In de ijver om met de Argentijnse speler, die weet dat 30 miljoen van de transfersom naar zijn vorige club River Plate gaat, te kunnen pronken, was er blijkbaar niemand meer in Londen die zorgvuldig de papieren voor Ziyech kon of wilde afhandelen.

Het feit dat de huurdeal, die Chelsea nog een paar miljoen had kunnen opleveren, zo makkelijk klapte door nalatigheid, gaf nog maar eens aan dat het de Engelse topclub niet om geld is te doen. Dat hebben ze immers in overvloed. Personeel om handtekeningen te zetten en papierwerk op tijd te verzenden echter niet, bleek tot woede van Ziyech dinsdagavond.