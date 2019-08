Ziyech: Ik voel de drang om vorig seizoen geen incident te laten zijn

Hakim Ziyech (26) verraste iedereen met een langer verblijf in Amsterdam. De technicus wil op jacht naar meer succes met Ajax.

Een fijnbesnaarde steekpass bij de 1-0, de koele afronding bij de 2-0 en de voorassist bij de 3-0. Hakim Ziyech sloot afgelopen zaterdag in het thuisduel met FC Emmen (5-0) een mooie week in stijl af. Het creatieve brein van Ajax verlengde een dag eerder zijn contract met een jaar, tot medio 2022.



Sevilla wilde hem inlijven, Olympique Lyon was concreet en nog meer buitenlandse clubs toonden interesse in de 26-jarige Marokkaan. Maar Ziyech blijft Ziyech. Vol verrassingen binnen en buiten de lijnen. En dus speelt hij voor het vierde seizoen op een rij gewoon in de hoofdstad. “En dat voelt goed,” aldus Ziyech. “Ik speel heel graag voor Ajax.’

Het publiek verwelkomde je tegen FC Emmen met veel gejuich.

“Ik hoorde het. Mooi. Dat is altijd leuk. Ik ben hier de waardering gaan voelen, zoiets is voor elke speler fijn.”



Vorig jaar verraste je door niet te vertrekken. Nu weer. Waarom?

“Ik heb het hier bij Ajax gewoon geweldig naar mijn zin. We hebben een leuk elftal, de sfeer onderling is heel goed, en ik voel de drang om het succesvolle seizoen van vorig jaar geen incident te laten zijn. Bij mezelf, maar ook bij iedereen om me heen. En dat gevoel is voor mij het allerbelangrijkste. Ik ben hier gelukkig.”

Je had elders veel meer geld kunnen verdienen.



“Dat speelt voor mij geen rol en is sowieso nooit leidend geweest. Ik houd van het voetbal en bij Ajax beleef ik het voetbal zoals ik dat het liefst beleef. Aan de bal aanvallen, zonder bal pressievoetbal. Op beide vlakken heb ik me hier kunnen ontwikkelen. En van beide aspecten kan ik genieten. Het haalt het beste in me naar boven, denk ik.”

Luuk de Jong vertrok naar Sevilla, Steven Bergwijn hoopt die kant nog op te gaan. En jij zegt: ‘Sevilla? Laat maar’.

“Elke speler moet zijn eigen keuzes maken en Sevilla zal absoluut een mooie club zijn. Maar ik heb altijd gezegd: het plaatje moet echt helemaal kloppen. En dat gevoel had ik niet. Dan blijf ik liever bij Ajax.”

Je had ook nog kunnen wachten op Bayern München, dat op de achtergrond wel interesse had.

“Ja, had gekund. Maar voor mij en Ajax voelde het nu wel als een goed moment om duidelijkheid te hebben.”

En als ze je willen hebben, hadden ze maar eerder moeten doorpakken?

“Inderdaad. Volgens mij heeft iedereen kunnen zien wat we met Ajax teweeg hebben gebracht. En wat mijn aandeel daarin was. Komt dan de club niet voorbij waar ik hét volmaakt goede gevoel bij heb, dan niet. Een transfer is nooit een heilig doel geweest.”

In de jacht naar een nieuw seizoen vol hoogtepunten is Champions League-voetbal nu wel cruciaal.



“Ik heb bijgetekend en speel komend seizoen sowieso hier. En daar moet de Champions League natuurlijk onderdeel van zijn. Dat doel hebben we allemaal. Dat is duidelijk. We weten wat ons te doen staat deze maand: plaatsing voor de groepsfase. Dat moet gewoon en iedereen voelt die prikkel. Te beginnen met de wedstrijd tegen Paok.”