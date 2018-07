Ziyech: 'Het was even moeilijk de knop om te zetten'

Blind: 'Zal dit niet snel vergeten'

Blind in gesprek met Ziggo Sport over zijn terugkeer in de Arena en het applaus van het publiek: “Het is mooi om te zien. Dit is iets wat ik niet snel vergeten.”



“Ik denk dat we een gretige groep hebben. Met een goede mix van jong en oud. Vandaag hebben we een goede eerste stap gezet. We moeten klaar zijn voor de volgende wedstrijd.”



“Je probeert de jongens te helpen waar mogelijk. Dan hoop je dat ze het oppikken. We hebben allemaal spelers met ervaring, zoals Huntelaar, Schöne en Tadic, en zo kunnen we de groep goed helpen.”



Over zijn eigen conditie: “Ik ben nog niet 100 procent fit, maar de volle negentig minuten zitten er aan te komen.”