Ziyech heeft spijt van gebaartjes

'Dat was niet slim" zei de middenvelder. "Maar ik heb ook emoties. Het is niet de eerste keer dat ik hier uitgefloten werd."



Ziyech leed veel balverlies tegen NAC en dat konden veel fans van Ajax niet waarderen. Hij verzilverde in blessuretijd wel een vrije trap en probeerde vervolgens zijn gelijk te halen. "Dat had hij niet moeten doen," vond aanvoerder Joël Veltman. 'Dat heb ik hem ook gezegd."



Vrije trappen

Trainer Erik ten Hag weigerde de gebaren van zijn spelmaker te veroordelen. "Hij heeft zijn voeten laten spreken," vond de oefenmeester, die naar eigen zeggen niet had overwogen Ziyech te wisselen.



"Hij kan altijd het verschil maken en liet dat ook weer zien. Ziyech heeft veel vrije tijd gestoken in zijn vrije trappen. Dat kon je ook wel zien."



