Ziyech en Onana eerder terug bij Ajax

Hakim Ziyech op de tribune tijdens Ajax - Panathinaikos. Beeld BSR Agency

“Ze hebben me beiden gebeld. Eigenlijk hadden ze nog even vakantie, maar ze zijn heel gemotiveerd om weer te beginnen,” zei Ten Hag na de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding.

Met Ziyech en Onana als toeschouwers op de tribunes van het Olympisch Stadion verloor Ajax van Panathinaikos (1-2). De Marokkaanse spelmaker had eerder op de dag al getraind, de doelman uit Kameroen staat dinsdag voor het eerst weer op het veld. Mogelijk zijn Ziyech en Onana zaterdag al inzetbaar in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

“De resultaten in de voorbereiding waren redelijk tot goed, afgezien dan van deze wedstrijd,” zei Ten Hag na het verloren duel met Panathinaikos. “Feit is dat we nu gaan beginnen. We moeten er klaar voor zijn.” Ten Hag wacht nog op de terugkeer van Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en David Neres.