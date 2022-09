Zit Ajax’ raad van commissarissen op de stoel van directeur Van der Sar?

Ajaxdirecteur Edwin van der Sar. Beeld Joris Verwijst/Getty Images

Voetbalcommentatoren zijn meedogenloos bij het duiden van de transferperikelen bij Ajax deze week. Algemeen directeur Edwin van der Sar is volledig in zijn hemd gezet, heet het, als marionet of zetbaas van de raad van commissarissen (rvc). Hij en het nieuwe technische duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra werden teruggefloten bij de (vrijwel) beklonken aankopen van een Argentijnse aanvaller en een Griekse doelman. Nu ligt op straat dat voor elke aankoop boven de 6 miljoen toestemming van de rvc nodig is.

De in toezicht gespecialiseerde hoogleraren Rienk Goodijk (VU) en Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University) vinden het onterecht dat de gebeurtenissen op die manier worden geduid. “Het is het goed recht van de rvc om bepaalde investeringen tegen te houden,” zegt Goodijk. “En het kan zijn dat er redenen zijn om er iets dichter op te zitten dan de afgelopen jaren.” Zo kan de vervanging van Marc Overmars meespelen, die veel ervaring had als directeur belast met aan- en verkoopbeleid.

“De gebruikelijke rolverdeling is dat de directie de begroting en de strategie opstelt en de rvc deze goedkeurt,” aldus Lückerath-Rovers. “Daarbuiten kunnen er uitgaven van een dusdanige omvang zijn dat de rvc daarover wil meebeslissen. Het is niet zo dat de toezichthouders alleen achteraf toetsen.”

Ingrijpen verantwoorden

Lückerath noemt het ‘helemaal geen slechte zaak’ dat de rvc beoogde transfers van tijd tot tijd blokkeert. “Als je overal mee instemt, waar heb je dan een rvc voor? In de voetbalwereld speelt de emotie vaak een rol bij besluitvorming onder hoge druk, zoals in dit geval vanwege de transferdeadline. Als de kosten van een deal dan ook nog eens oplopen, is het goed dat er een partij is die objectief kijkt of het wel in het belang van de club is.”

Iets anders is dat Van der Sar in de beeldvorming vleugellam lijkt. Goodijk: “Het zou goed zijn als de rvc in de media zijn ingrijpen verantwoordt. Nu is er een risico dat de algemeen directeur in de ogen van de buitenwacht lijkt te bungelen. De werkgeversrol van de rvc verlangt dat de raad duidelijkheid geeft. Zulke accountability is in Nederland minder sterk ontwikkeld.”

Ook Lückerath-Rovers meent dat Ajax naar buiten zou moeten treden, of het nu bij monde van de directie of de rvc is. “Het zou sterk zijn als ze uitleg geven over de redenen van hun opereren. Ik vind het niet terecht dat nu gezegd wordt dat Van der Sar in zijn hemd staat. Dit zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren.”

Weinig voetbalkennis

Lückerath-Rovers wijst wel op het gevaar van te weinig voetbalkennis in de rvc. Het (tijdelijk) terugtreden van Danny Blind sinds juli vorig jaar, vanwege zijn rol als assistent van bondscoach Louis van Gaal, is op papier ondervangen door het adviseurschap van voetbaltrainer Adrie Koster. “In algemene zin is het kwetsbaar als er niemand in een rvc zit met verstand van zaken van de sector. Bij voorkeur hebben twee commissarissen dat.”

Dat Blind volgens ingewijden informeel toch bemoeienis zou hebben met het transferbeleid, is volgens haar niet per definitie problematisch. “Mensen praten nu eenmaal met elkaar, het is een klein wereldje. Als Blind het kan scheiden van zijn positie bij het Nederlands elftal, hoeft het geen punt te zijn.”

Lees ook: Ajax heeft intern wel wat schade opgelopen deze transferperiode