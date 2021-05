Zinderend superweekeinde voert spanning op in Primera División

Frenkie de Jong kan zijn eerste titel met Barcelona nog veroveren. Beeld AFP

Barcelona en Madrid kennen de situatie van een warme middag in mei 2014. Laatste speeldag van een razend spannende Primera División, waarin Atlético, Real Madrid en Barcelona het hele seizoen gelijk op zijn gegaan. Tot de Koninklijke een week voor het einde was afgehaakt, met een nederlaag bij Celta. Koploper Atlético en Barça kwamen die dag ook niet verder dan gelijke spelen tegen Málaga respectievelijk Elche.

De zinderende strijd om de titel haalt in 2014 niet het beste in de kandidaten naar boven.

Dan de slotdag, Camp Nou, 97.000 toeschouwers. Barcelona ontvangt Atlético, een mooiere climax is ondenkbaar. Een geschenk van het speelprogramma. Barça moet winnen, de bezoekers hebben genoeg aan een gelijkspel. Barça komt op 1-0 door Alexis, maar kort na rust kopt Godin gelijk: 1-1. En dat blijft het. Het eerste kampioenschap van de Madrilenen sinds 1996 is een feit.

Zeven jaar later kan Atlético zijn volgende titel behalen. De ploeg heeft het in eigen hand, met twee punten voorsprong. Een zege zaterdagmiddag, in een leeg Camp Nou, zou Barça vrijwel zeker uitschakelen in de race.

Misstappen

Niets is zeker, zeggen ook de trainers. Niemand ziet zijn ploeg alle resterende wedstrijden winnen, gezien de eerdere misstappen dit seizoen. Zo verloor Sevilla deze week nog van Athletic de Bilbao.

Het verleden is niet geruststellend. Als speler won Ronald Koeman drie keer op rij de titel met Barça op de slotdag, vanuit ‘verloren’ positie. De koploper van toen maakte op het moment suprême een vreselijke, dure fout. Als trainer haalde Koeman eens met PSV in de allerlaatste minuten van het seizoen niet alleen koploper AZ in, maar ook Ajax. Die verhalen kan hij zijn spelers vertellen om de moed erin te houden, nu zijn ploeg de laatste weken zowel van Real Madrid als van Granada verloor.

Als Barcelona dit seizoen kampioen wordt, is dat met tenminste zes nederlagen. Het kan, in 2008 greep Real de titel ondanks zeven nederlagen. De mogelijkheid past bij de verminderde overheersing van de competitie door de traditionele twee aartsrivalen. Sinds 2005 hebben zij het kampioenschap verdeeld (op dat ene jaar Atlético na), met tien voor Barça en vijf voor Real.

De jaren dat zij met meer dan honderd punten de Liga wonnen, zijn voorbij. Beide ploegen hebben een grondige vernieuwing op de agenda. Barcelona begon er onder Koeman dit seizoen al noodgedwongen mee, na de 8-2 afstraffing vorig jaar door Bayern München. Real zal volgen, gezien de kansloze Europese uitschakeling tegen Chelsea.

Wisselvalligheid

Als Atlético weer kans op de titel heeft, dan is dat dit seizoen. Sevilla, lijkt nu kansloos op zes punten van de leiding en met drie ploegen voor zich, maar had dit seizoen een uitgelezen mogelijkheid om het tweede kampioenschap ooit te behalen.

En al lijkt de wisselvalligheid van Real en Barcelona dit seizoen vooral met de sportieve instabiliteit te maken hebben, de altijd moeilijke fase tussen een oud en een nieuw project, opvallend is wel dat zij in dit seizoen zonder publiek opvallend veel punten in eigen huis hebben laten liggen. Een leeg Camp Nou en een bevreemdend stadionnetje op het trainingscomplex buiten Madrid maken ongetwijfeld minder indruk op de tegenstanders dan meer dan 70.000 mensen op de hoge tribunes.

Van zijn vier nederlagen leed Real Madrid er drie thuis, tegen Cádiz, Alavés en Levante. Vier van de vijf gelijke spelen van Barça vonden in Camp Nou plaats, onder anderen tegen Eibar en Cádiz. Atlético morste vooral punten in uitwedstrijden, maar sinds het de koppositie in handen kreeg, heeft de ploeg die, ondanks een matig 2021, niet meer uit handen gegeven.

Net als Luis Suárez, die zaterdag terugkeert in Camp Nou na zijn gedwongen vertrek vorig jaar, zal ook coach Simeone de kans op een nieuwe titel niet willen laten ontsnappen. Hij zat in 2014 al op de bank toen Atlético in Camp Nou het kampioenschap vierde. Koke is de enige speler van toen die er nog bij is. Bij Barça stonden destijds Piqué, Busquets en Messi in de basis, Jordi Alba was reserve. En opvallend: de scheidsrechter van toen, Mateu Lahoz uit Valencia, gaat vanmiddag ook op herhaling.

Bij Real Madrid zullen ze met meer belangstelling dan ooit het duel in Camp Nou volgen. De kansen van de Koninklijke zijn afhankelijk van de uitslag daar. Wint Atlético niet, dan heeft Real alles in eigen hand. Met een zege op Sevilla, zondagavond laat, zou de ploeg van coach Zidane dan op gelijke hoogte komen met de stadgenoot. Omdat in Spanje het onderlinge resultaat en niet het doelsaldo beslissend is wanneer ploegen gelijk eindigen in de competitie, is Real zowel tegenover Atlético als Barça in het voordeel.

Speelschema

Voor de titelhouder zeker is, zijn eerst vier zinderende speeldagen nodig, waarvan de laatste twee door alle clubs op hetzelfde tijdstip worden gespeeld. Er is in Spanje veel kritiek op het speelschema, met alle wedstrijden in het weekeinde op verschillende tijdstippen, iets wat door de fors betalende tv-zenders wordt bepaald. Maar op de zondagen 16 en 23 mei zal heel voetbalminnend Spanje weer als vanouds op één tijdstip – vanaf 18 respectievelijk 18.30 uur – naar de radio luisteren of naar de tv kijken om de afloop van de Liga mee te beleven.

Het doet denken aan de tijd waarin Barça onder Cruijff drie jaar achtereen verrassend op de slotdag de titel won. Koeman weet er alles van.