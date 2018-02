Zilver voor Bergsma, Kramer slechts zesde op 10 km

Jorien ter mors wint goud

Jorien ter Mors heeft olympisch goud veroverd op de 1000 meter. De Nederlands kampioene zegevierde in een ijzersterke tijd: 1.13,56. Dat is een wereldrecord op een laaglandbaan en een olympisch record.



Voor Ter Mors is het haar derde olympische titel. De Twentse schaatsster, die dit seizoen met veel fysieke problemen worstelde, pakte bij Sotsji 2014 goud op 1500 meter en op de ploegachtervolging. Voor Nederland was het de vijfde gouden schaatsmedaille op de Gangneung Oval op rij.



Leenstra en Wüst

Marrit Leenstra (zesde in 1.14,85) en Ireen Wüst (negende 1.15,32) kwamen tekort voor een podiumplaats. Het zilver was voor de Japanse favoriete Nao Kodaira, die in haar laatste ronde net iets te veel toegaf op de tijd van Ter Mors: 1.13,82. Het brons was voor haar landgenote Miho Takagi (1.13,98).



Ter Mors begon dramatisch aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Met de aflossingsploeg strandde ze zaterdag in de serie van het shorttracktoernooi. Ter Mors noemde die uitschakeling het zuurste moment uit haar loopbaan. Op ongekende wijze nam ze woensdag op de langebaan revanche. Eindelijk deed haar kwetsbare lijf wat ze in haar hoofd had: goud winnen op de 1000 meter.



Haar olympische titel op de 1500 meter kon Ter Mors bij Pyeongchang 2018 niet verdedigen, omdat ze zich eind december in Thialf op deze afstand niet wist te kwalificeren. De kopvrouw van Team AfterPay was daarna even de wanhoop nabij. "Wat is er mis met mij?'', vroeg ze zich af. Weinig, heel weinig, zo bleek op het beslissende moment.



Valse start

Wüst veroorzaakte in de vierde rit opnieuw een valse start. Dat deed ze maandag ook al op de 1500 meter, die ze winnend afsloot. Bij de tweede keer was de 31-jarige Brabantse wel goed weg, maar ze miste de pure snelheid om op het podium te belanden.



Niettemin bleef haar tijd tot na de dweilpauze staan. Ter Mors sloeg in de twaalfde rit toe waarna de acht overgebleven rijdsters, onder wie Leenstra, zich gewonnen moesten geven.