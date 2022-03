Zijn YouTube-succes hielp Bas Tietema aan een comeback als profwielrenner

Bas Tietema trainde bij wielerformatie Bingoal in de Spaanse bergen. Beeld Tour de Tietema

Het is sterrenslag op het startpodium van Kuurne-Brussel-Kuurne. Op het Sint-Pietersplein staan oude mannen, middelbare vrouwen, jonge kinderen en is de biertap al om 11 uur ’s ochtends open.

Tietemasokken, Tietema-nekwarmer

Aan het geluid van het publiek kun je merken wie de meeste kans maakt op de zege – uiteindelijk Fabio Jakobsen. Ook hoor je wie in aanmerking komt voor de populariteitsprijs. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan is altijd goed voor gejuich, en natuurlijk Belgische winnaars als Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven.

Maar Youri (10) en zijn zusje Amy (7) uit Utrecht zijn hier voor iemand anders: Bas Tietema. Een Nederlander met rugnummer 226, in het lichtgevend gele shirt van de kleine Belgische wielerploeg Bingoal Pauwels Sauzen. Youri laat zijn echte Tietemasokken zien en Amy zwaait met een Tour de Tietema-nekwarmer. Ze zijn vaste volgers van Tietema op YouTube.

YouTubekanaal met 127.000 abonnees

Het kanaal groeide de afgelopen jaren uit naar 127.000 abonnees. Met hun ouders zijn Youri en Amy dit weekeinde in Vlaanderen om wielrennen te kijken. Zaterdag stonden ze op de muur van Geraardsbergen te juichen voor Wout van Aert en op deze zondagochtend zien ze YouTube-ster Tietema in het echt. Weekend geslaagd. “Dinsdag weer een video hoor. Gaat gewoon door,” zegt Tietema terwijl hij zwaait naar de fans.

Kuurne-Brussel-Kuurne is voor Tietema zijn eerste Vlaamse wedstrijd als prof. Een mijlpaal voor de renner die in zijn jonge jaren als talent te boek stond. Mede door fysieke tegenslag kwam de klad in zijn wielercarrière. Maar Tietema vond zichzelf opnieuw uit en werd een ster op YouTube.

Tour de Tietema

Guerrilla-acties als een wheelie-contest (rijden op het achterwiel) en het uitdelen van pizzapunten maakten hem geliefd binnen en buiten het peloton. Zijn programma Tour de Tietema bleek de aanzet tot een comeback. Samen met collega’s Josse Wester en Devin Van Der Wiel ging hij serieus trainen en bootste zo het leven van een topsporter na. “Toen heb ik weer het spelletje kunnen spelen van koersen en tactiek. Dat heb ik in mijn laatste jaren voordat ik stopte niet kunnen doen. Toen zat ik alleen maar stuk te gaan in het laatste wiel.”

Via Tour de Tietema-sponsor Bingoal liep er een directe lijn naar de gelijknamige wielerploeg. En zo lag Tietema op de zaterdag van het Vlaamse openingsweekeinde op een hotelkamer in Kortrijk. “Ik had massage en keek naar Omloop Het Nieuwsblad. Ik zag de mensen langs de kant en dacht ‘Morgen is het mijn beurt.’ Maar ik dacht ook: ‘Wat een hoog niveau. Ik moet morgen echt volle bak.’”

Hoofdstuk in een jongensboek

In Kuurne-Brussel-Kuure schrijft Tietema een volgend hoofdstuk in zijn jongensboek. Niet anoniem in het peloton. Nee, Tietema fietst de eerste 100 kilometer mee in een kopgroep van zeven renners. Al moet hij zijn medevluchters laten gaan als de heuvels zich aandienen en haalt hij de finish niet. “Maar die aanmoedigingen waren onrealistisch. Iemand als Wout van Aert presteert heel goed. Dan is het logisch dat hij heel veel fans heeft. Maar ik reed mijn eerste Vlaamse koers. Al weet ik natuurlijk hoeveel mensen naar onze afleveringen kijken. Ook de andere jongens in de kopgroep zeiden: ‘Is dit normaal?’”

Roem geeft een dubbel gevoel

De roem die hij van YouTube meeneemt naar het peloton is ook vervreemdend, zegt Tietema. “Het geeft een dubbel gevoel. Net als ik zullen ook andere mensen zich afvragen ‘Goh, gaat het nou alweer over hem? Maar ik ben realistisch en sta weer met beide benen op de grond. Ik wil toe naar het niveau dat ik mee kan op die heuvels. Ik droom ervan ooit Parijs-Roubaix te rijden. Maar als uiteindelijk blijkt dat mijn progressie niet groot genoeg is, heb ik daar ook vrede mee. Maar hoe ik reed, in die kopgroep, dat was als een droom.”