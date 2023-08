Zij zijn klaarwakker bij de WK-kwartfinale van Nederland: ‘Als ze doorgaan, moet mijn vakantie plaatsmaken’

Maaike Grobben: 'We zijn allemaal midden in de nacht wakker voor voetbal. Als het op normalere tijden zou zijn, komen er ook mensen die het niet zo interessant vinden.' Beeld Koosje Koolbergen

Maaike Grobben (25, Oostenburg)

“Alles wat ik kan kijken, kijk ik. En Nederland zeker! De wedstrijd tegen de Verenigde Staten heb ik gekeken op de KNVB Campus in Zeist, de trainingslocatie van het Nederlands elftal. Zij hadden ’s nachts een minifestival georganiseerd. Met artiesten en een paar honderd anderen hebben we ons goed vermaakt. De wedstrijd tegen Zuid-Afrika keek ik om 4.00 uur ’s nachts in Bar Buka, die was ook helemaal vol.”

“Het heeft wel wat, ’s nachts voetbal kijken. We zijn allemaal midden in de nacht wakker voor voetbal. Als het op normalere tijden zou zijn, komen er ook mensen die het niet zo interessant vinden. Ik ken eigenlijk alleen vrouwen die het WK goed volgen. Misschien vinden mannen het niet zo stoer om toe te geven dat ze vrouwenvoetbal leuk vinden.”

“Ik speel zelf bij AVV Fit, in een vriendenteam. Maar daarnaast volg ik heel veel voetbal, ook de eredivisie en buitenlandse competities, van mannen en vrouwen. Het duel met Spanje kijk ik waarschijnlijk thuis, daarna ga ik op vakantie. En als ze doorgaan moet de vakantie plaatsmaken voor de volgende wedstrijd.”

Shannice Wilner. Beeld Koosje Koolbergen

Shannice Wilner (28, Centrum)

“De kwartfinale kijk ik met vrienden in de kroeg. Ik moet nog even uitzoeken waar dat kan. Ik werk bij Brouwerij de Eeuwige Jeugd en ik zet me in om alle vrouwenvoetbalwedstrijden uit te zenden in Café de Jeugd. Nu met het WK, maar ook vorig jaar bij het EK en de Champions League. Dat doen we al vier of vijf jaar. Met onze vergunning kan ik de wedstrijden midden in de nacht helaas niet tonen. Maar als we in de halve finale komen, pakken we weer groter uit. Ik hoop dus ook daarom dat we van Spanje winnen.”

“Ik probeer ook de wedstrijden zonder Oranje te kijken. Mijn vriendin moet ze kijken voor haar werk – ze is voetbalanalist bij de NOS – dus dan kijk ik met een schuin oog mee. En met twaalf vrienden hebben we een pool, die we allemaal braaf invullen. Dat stimuleert ook wel. De leukste wedstrijd tot nu toe vond ik die tussen Zweden en de Verenigde Staten. Een heel vette wedstrijd, omdat ze gelijk opgingen en de regerend wereldkampioen werd uitgeschakeld met strafschoppen. Er was zoveel spanning op die koppies te zien!”

Yordi Yamali. Beeld Koosje Koolbergen

Yordi Yamali (36, Diemen)

“Ik ben gewoon voetbal. Normaal is dat mannenvoetbal, maar het succes van de vrouwen maakt dat ik dit ook heel leuk vind. Ik volg voetbal meestal in m’n eentje, maar dit WK vindt mijn vrouw ook leuk. Het publiek is wat gemoedelijker, vrouwenvoetbal is veel geschikter voor een gezinsuitje. Tijdens de eerste wedstrijd zat ik om 9.00 uur in Café de Jeugd, met mijn kinderen. Die kroegsetting is hartstikke indrukwekkend voor de kinderen.”

“De mannen die ik in de kroeg zie, zijn vooral met hun gezin. Individuele mannen kom je bijna nergens tegen. Dat heeft te maken met de opvatting dat vrouwenvoetbal ‘slecht’ is. Ik luister daar gewoon niet naar, want ik ben gek op voetbal en zie het graag.”

“Voor mij geldt: liever voetbal kijken dan iets anders doen, dus ik volg veel wedstrijden. Als Nederland ’s nachts speelt, zet ik doorgaans de wekker. Maar voor de overige duels niet. Vrijdag wordt het weer 3.00 uur, hè? Die dag wordt mijn nieuwe programma op ESPN ook gelanceerd (De Voetbalkantine, red.). Ik kan goed tegen weinig slaap, maar of de visagist daar blij mee is… Het is natuurlijk een schitterende wedstrijd. Nu nog mezelf even goedkeuring geven om de wekker te zetten.”

Sjoukje van Deuren. Beeld Koosje Koolbergen

Sjoukje van Deuren (30, Centrum)

“Iedereen kijkt net zo enthousiast om 3.00 uur ’s nachts als om 20.00 uur ’s avonds. Het heeft zelfs wel iets gezelligs om ’s nachts te kijken. De een bestelt een biertje, de ander koffie om wakker te blijven. Voor de kwartfinale sta ik absoluut weer op, misschien is het zelfs beter om helemaal niet te gaan slapen. Maar oranje versiering en kleding, daar doe ik niet aan. Ik hou niet zo van kleur, dus ook voor Oranje doe ik geen oranje aan.”

“Het is een bijzonder WK, met grootmachten als de Verenigde Staten en Duitsland die eruit liggen en grootheden die afscheid nemen met een teleurstellend WK. Zoals de Braziliaanse Marta, die al zes WK’s speelde, maar haar carrière beëindigde met een gelijkspel.”

“Als je me nu vraagt wie er wereldkampioen wordt, durf ik je het antwoord niet op een blaadje te geven. Ik hoop dat Nederland nog verder komt. We hebben in elk geval Esmee Brugts, die ons naar de finale gaat loodsen. Ik vind haar tot nu toe het beste uit de verf komen. Ze heeft een enorm goede traptechniek, heeft mooie doelpunten gemaakt en is pas 20 jaar.”

Neal Petersen. Beeld Koosje Koolbergen

Neal Petersen (38, Centrum)

“Het is een heel mooi toernooi met fantastische wedstrijden, zoals die tussen Zweden en de Verenigde Staten. Het niveau van dit WK is fantastisch, in vergelijking met het toernooi in Frankrijk van vier jaar geleden. Die ontwikkeling vind ik tof. Dat de speelsters steeds bekender worden, vind ik ook heel interessant. We hebben de gouden generatie gehad, met Lieke Martens en Jackie Groenen, en die zijn nog niet klaar. Het is heel vet om de generatie daaronder te zien. Daphne van Domselaar debuteerde al op het EK in Engeland en Esmee Brugts is echt een openbaring.”

“Ik wil zoveel mogelijk zien, het liefst live. Afgelopen week was ik op het hoofdkantoor van Adidas in Duitsland, voor mijn werk bij FC Afkicken (een online mediakanaal over de voetbalwereld, red.). Daar heb ik alles kunnen zien, dus ook de Duitse uitschakeling, op een groot scherm.”

“Ik kijk niet met minder of meer enthousiasme naar vrouwenvoetbal: voor mij is het gelijkwaardig aan het voetbal van mannen. Je kijkt wel heel anders, maar dat is niet erg. We waren bijvoorbeeld uitgenodigd voor de EK-finale en de Champions League van de vrouwen, en hebben ons daar fantastisch vermaakt. Het is een heel andere sfeer, ik vind het heel leuk om naar vrouwenwedstrijden te gaan. En die nachtelijke tijden? Als je echt iets wilt, moet je dat ervoor overhebben.”