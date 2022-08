Zien we Ziyech tóch op het WK? Marokko ontslaat bondscoach

Vahid Halilhodzic tijdens de Afrika Cup. Beeld AP

Door het vertrek van Halilhodzic lijkt de weg vrij voor Ziyech om toch mee te doen aan het WK in Qatar, komende winter. Ook oud-Ajacied Noussair Mazraoui kende problemen met de bondscoach. Halilhodzic vond het gedrag van Ziyech niet passen in zijn selectie en nam het Mazraoui onder meer kwalijk dat hij zich te makkelijk met een blessure had afgemeld.

Mazraoui en Ziyech ontbraken eerder dit jaar dan ook tijdens de Afrika Cup, waar hun land in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Egypte. Mazraoui legde zijn ruzie met Halilhodzic daarna bij, en keerde terug in de Marokkaanse selectie. Sindsdien heeft de verdediger, die deze zomer de overstap maakte naar Bayern München, nog niet voor Marokko gespeeld. Ziyech heeft al sinds juni van vorig jaar geen interland meer gespeeld voor de ‘Leeuwen van de Atlas’.

Meningsverschil

‘Vanwege een meningsverschil gaan beide partijen uit elkaar,’ liet de Marokkaanse bond donderdag in een persverklaring weten over het vertrek van de bondscoach. ‘We bedanken Vahid Halilhodzic voor alles wat hij heeft bereikt, zoals plaatsing voor het WK met een getalenteerde, veelbelovende groep spelers. Van zijn kant wenst hij de nationale ploeg veel succes in de verdere toekomst.’

Marokko zit op het WK in Qatar in groep F met België, Kroatië en Canada. In 2018 slaagde Marokko er op het WK niet in om de groepsfase te overleven. Met Ziyech in het team werd er alleen tegen Spanje (2-2) een punt gepakt. Tegen Portugal (0-1) en Iran (0-1) werd verloren.