Zieke Dylan Groenewegen mist Gent-Wevelgem

De Amsterdamse sprinter van Team Jumbo-Visma is ziek, zo laat hij in een tweet weten. "Helaas geen Gent-Wevelgem voor mij vanwege ziekte, maar ik kijk tevreden terug op deel één van dit seizoen, voor nu herstellen en dan in één rechte lijn richting de Tour!" meldt hij.



De 25-jarige Groenewegen schreef dit seizoen al vijf wedstrijden op zijn naam. Hij won etappes in de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve en Parijs-Nice (2x).



Woensdag was hij de snelste in de Driedaagse Brugge-De Panne. Hij gold om die reden als een van de favorieten voor de eindzege in Gent-Wevelgem, een wedstrijd uit de World-Tour.