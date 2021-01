Zian Flemming vond de winnende van Haller zijn oude club onwaardig

De stoom kwam nog net niet uit zijn oren, maar de gezichtsuitdrukking van Zian Flemming sprak boekdelen. Hij baalde van de manier waarop Ajax de zege had gepakt. Ajaxonwaardig, vond Flemming. En dat had hij ook aanvoerder Dusan Tadic ingewreven. “Het is het goed recht van Ajax om door te spelen als een speler van ons geblesseerd op de grond ligt, maar ik zei tegen Tadic dat ze zich moesten schamen voor een club met drie sterren op de borst. Ik vind het niet passen bij Ajax. Maar het zegt genoeg dat ze zo’n moment nodig hebben om te winnen.”

Het zal zo kort na de nederlaag ook de frustratie zijn geweest, want de speler op wie Flemming doelde, Lisandro Semedo, lag al in het strafschopgebied van Ajax toen Fortuna zelf nog een aanval opzette. En op het moment dat Ajax de bal had veroverd en rustig uitverdedigde, zag ook arbiter Higler geen reden om het spel stil te leggen. Dat Sébastien Haller even later uit een voorzet van Nicolás Tagliafico de 2-1 maakte, was zuur voor Fortuna.

Gereset

Flemming (22) voelde zich evenwel bedonderd. De geboren Amsterdammer voetbalde tien jaar bij Ajax, in de jeugd en in het tweede elftal. Hij werd in 2018 kampioen met Jong Ajax, met Noussair Mazraoui als ploeggenoot en met Michael Reiziger en Winston Bogarde als trainers. Na Jong Ajax volgden PEC Zwolle en NEC en nu is Flemming een van de pijlers onder het opgekrabbelde Fortuna.

Ajax had moeite met het spel van de Limburgers. Sinds Ultee in Sittard de scepter zwaait – na het ontslag van Kevin Hofland – is Fortuna herrezen. Flemming: “Ultee heeft ons gereset. We zijn begonnen met de defensie, om stabieler te worden. Van daaruit bouwen we elke training verder. De kracht van Ultee is de analyse van de tegenstander: hoe we die pijn kunnen doen met onze eigen middelen.”

Tegen Ajax leidde dat voor rust al een paar keer tot serieus doelgevaar. Na rust kwam de thuisploeg op 1-1 uit een snelle counter, geholpen door balverlies van Antony. Via Tesfaldet Tekie en Semedo kwam de bal voor de voeten van rechtsback Mickaël Tirpan, die Tadic in een sprint over 60 meter zijn hielen liet zien.

Laatbloeier

Ajax had vooral problemen met de manier waarop Fortuna de opbouw verstoorde. Flemming: “En we probeerden met snelheid en diepgang achter de centrale verdedigers Daley Blind en Perr Schuurs te komen. Daar ligt de zwakte van Ajax – als achterin een-tegen-eensituaties ontstaan.”

Het is een kolfje naar de hand van Flemming als aanvallende middenvelder. Hij is beweeglijk en snel, en zoekt de juiste momenten om diep te gaan. “Ik moet het hebben van de afronding, van mijn scorend vermogen. En ik ben betrouwbaar aan de bal en in de duels. Ik ben beter geworden sinds ik drie jaar geleden bij Ajax vertrok. Soms met stapjes, soms met grote sprongen.”

Flemming is een typische laatbloeier. Hij speelde in de jeugd onder anderen met Matthijs de Ligt (Juventus), Kaj Sierhuis (Stade Reims), Carel Eiting (Huddersfield Town) en Dani de Wit (AZ). Ze waren meer dan ploeggenoten, vormden een vriendenclubje. Als aanstormende junioren noemden ze zichzelf gekscherend ‘The men for Qatar’ en maakten ze een afspraak om vanaf 2035, of ergens daaromtrent, hun laatste jaren als voetballer te slijten in de zandbak. Of die plannen nog overeind staan? Flemming grinnikt: “Matthijs beslist denk ik. We proberen nog wel af en toe samen te komen, maar de meesten zijn inmiddels uitgewaaid over Europa. We hebben nog wel een appgroep, dus ik lees de commentaren zo wel weer.”

Zian Flemming in duel met Ryan Gravenberch. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Fortuna verdiende een compliment voor het optreden tegen Ajax, dat overigens heel slordig met de kansen omsprong. Een eigen doelpunt van spits Sebastian Polter (na een corner van Zakaria Labyad) en de goal van Haller waren uiteindelijk voldoende voor de winst. Het is opmerkelijk hoe de ploeg die dit seizoen het vaakst scoort in de eredivisie, de laatste weken zo weinig daadkracht toont in het vijandelijke strafschopgebied. Trainer Erik ten Hag: “Ik maak me geen zorgen. Dat doe ik pas als we geen kansen meer creëren.”