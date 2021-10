Zes agenten en twee stewards gewond na rellen bij MVV - Roda JC

Agenten van de mobiele eenheid lopen over het voetbalveld tijdens de wedstrijd MVV - Roda JC in stadion De Geusselt. Beeld ANP

Zeven van de verdachten zaten zaterdag rond het middaguur nog vast. Een van de gewonde agenten moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Vlak voor rust zag de scheidsrechter zich vrijdagavond genoodzaakt de wedstrijd stil te leggen als gevolg van aanhoudend geweld op de tribunes. Daarbij kwamen stewards in de verdrukking en werd met vuurwerk gegooid. Om de rust te laten weerkeren moest de mobiele eenheid charges uitvoeren en werd de aanhoudingseenheid ingezet. Uiteindelijk besloot burgemeester Annemarie Penn de wedstrijd te laten staken. Na afloop voerde de ME nog charges uit buiten het stadion.

De gewonde agenten maakten deel uit van de mobiele eenheid en een arrestatie-eenheid van de politie. Zij raakten gewond doordat relschoppers onder meer stoelen en borden naar hen gooiden. De woordvoerster van de politie kon zaterdag niet zeggen of en hoeveel gewonden er onder het voetbalpubliek zijn gevallen. Er waren volgens haar rond het stadion wel EHBO-posten ingericht waar eventuele gewonden verzorgd werden.

‘Crimineel gedrag’

Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak zaterdagmiddag op Twitter over ‘gewelddadig crimineel gedrag’ waardoor agenten en stewards gewond zijn geraakt. Hij liet dit weten na afloop van een gesprek met burgemeester Penn en de politie. ‘Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven,’ aldus Grapperhaus. Hij kondigde aan snel in gesprek met de KNVB te gaan over de rellen.

MVV en de gemeente Maastricht lieten zaterdag in een gezamenlijke verklaring weten dat de daders worden opgespoord en gestraft. “Weken is toegeleefd naar deze wedstrijd om er een groot voetbalspektakel van te maken,” aldus MVV in een verklaring. “Het beloofde een geweldige feestelijke avond te worden. Totdat een groepje van rond de 25 kwaadwillende aanwezigen over en weer het voor 6500 welwillende supporters heeft verbruid. We zijn intensief met KNVB en de driehoek van gemeente, politie en justitie in overleg om te kijken hoe we dit inmiddels landelijke maatschappelijke probleem in de toekomst kunnen voorkomen,” aldus een woordvoerder van MVV.

Meer aanhoudingen verwacht

Burgemeester Penn sprak zaterdag haar afschuw uit over de gebeurtenissen van vrijdagavond. “Wat er vanaf de 42ste minuut gebeurde, tart elke verbeelding. Voetbal moet een feest zijn, dit werd een drama.” Wat de rellen van vrijdag betekenen voor volgende derby’s is nog niet duidelijk. Penn: “Dat bespreken we met politie, Justitie en de clubs. Maar dat dit zo niet langer kan, is voor mij helder.”

De politie verwacht op basis van camerabeelden de komende dagen en weken meer mensen op te pakken. De gearresteerde verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer mishandeling, openlijke geweldpleging, wildplassen, belediging en opruiing. Vast zitten een 24-jarige man uit Maasmechelen (België) en zes mannen uit Maastricht van 50, tweemaal 28, 23, 20 en 19 jaar. Verder zijn nog drie mannen uit Maastricht van tweemaal 24 en 22 jaar aangehouden die inmiddels op vrije voeten zijn gesteld.