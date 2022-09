Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Ramiz Zerrouki

Als ik dit schrijf duurt het nog zes uur voordat Manchester United-Arsenal begint. De laatste wedstrijden was McTominay Ten Hags verdedigende middenvelder, minder dan Álvarez en minder dan Zerrouki van FC Twente. Nu Álvarez in de winter vertrekt naar Chelsea, een deal die in de komende weken zijn beslag moet krijgen, zou Ajax moeten doen wat Feyenoord naliet: Zerrouki vastleggen voordat de Ligue 1 zich meldt. Van Nistelrooij is er nog niet in geslaagd het middenveld van PSV vorm te geven. Til op tien, Sangaré op zes en Veerman op acht, spelen veel te ver uit elkaar. Zerrouki is een tacticus die openingen ziet en druk uitoefent waar nodig. Veerman had last van hem. Ik zou de wedstrijd nog eens moeten bekijken voor een exacte conclusie. Maar dat doen ze in Eindhoven zelf maar. Ik heb het te druk.