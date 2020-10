Zelfs tegen goedwillende amateurploegen krijgt Ajax meer tegenstand

Vreugde na de 8-0 van Dailey Blind. Beeld ANP

In stadion De Koel was sprake van een kat- en muisspel. De kat was hongerig en de muis had er na een half uur eigenlijk al geen zin meer in. Ajax boekte een recordzege. Het oude record dateerde van 19 mei 1972: 12-1 tegen Vitesse. Met vier goals van Johan Cruijff, drie van Johan Neeskens en drie van Dick van Dijk.

De hamvraag: was Ajax zo goed, of was VVV zo slecht?

Zeker is dat Ajax heel gretig aan de wedstrijd begon. Met die grondhouding zijn er weinig ploegen in de eredivisie die de Amsterdammers partij kunnen bieden. Maar VVV bakte er werkelijk niets van. De eerste helft was zeer zwak van de Limburgers, de tweede helft beschamend en lachwekkend.

Wat neemt Ajax mee naar de Champions Leaguewedstrijd tegen Atalanta Bergamo, dinsdagavond?

In elk geval een goed gevoel. Het elftal trok in Limburg de lijn door van de eerste vijf kwartier tegen Liverpool. Met Antony en Dusan Tadic als uitblinkers op de vleugels, en met een scorende spits Lassina Traoré. Hij maakte er vijf.

Antony was terug in de ploeg?

Ja, de Braziliaan loste zijn landgenoot David Neres af. Neres had zich na een jaar blessureleed vorige week leeg geknokt tegen Heerenveen en Liverpool, tot een krampaanval hem belette om verder te spelen. Tegen VVV mocht Antony zich als rechtsbuiten uitleven. Linksback Lukas Schmitz beleefde een loodzware namiddag. Na ruim een kwartier had Antony al twee assists afgeleverd. Daarna besloot Schmitz zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren.

Een prettige aanloop voor Ajax naar het duel met Atalanta?

Ja en nee. Trainer Erik ten Hag kon fijn doorwisselen, spelers sparen voor de zware klus in Italië. Maar niemand zit wachten op zulke potjes. Zelfs van goedwillende amateurploegen krijgt Ajax meer tegenstand dan van dit VVV.

Ajax

André Onana 7

Sean Klaiber 7

Perr Schuurs 7

Daley Blind 8

Nicolás Tagliafico 7

Davy Klaassen 7

Ryan Gravenberch 7

Jurgen Ekkelenkamp 7

Antony 8

Lassina Traoré 8

Dusan Tadic 8

Wissels

Lisandro Martínez (7) voor Nicolás Tagliafico (’46)

Quincy Promes (7) voor Dusan Tadic (’46)

Klaas-Jan Hunterlaar (-) voor Ryan Gravenberch (’70)

Zakaria Labyad (-) voor Antony (’70)

Edson Álvarez (-) voor Daley Blind (’70)

VVV

Delano van Crooij 4

Tobias Pachonik 3

Arjan Swinkels 3

Christian Kum 3

Danny Post 4

Zinedine Machach 3

Vito van Crooij 4

Evert Linthorst 4

Lukas Schmitz 2

Georgios Giakoumakis 3

Torino Hunte 3

Simon Janssen (4) voor Zinedine Machach (’46)

Yahcuroo Roemer (4) voor Danny Post (’46)

Roy Gelmi (-) voor Torino Hunte (’55)

Stan van Dijck (-) voor Evert Linthorst (’64)

Wassim Essanoussi (-) voor Georgios Giakoumakis (’79)