Zelfs praten met Onana mogen de spelers niet meer

Beeld Getty Images

Hoe eindigde Ajax-FC Utrecht vorig seizoen?

In een ruime zege voor Ajax: 4-0. Donny van de Beek (2x), Dusan Tadic en Lisandro Martínez scoorden.

Heeft Ajax de bekerwinst nog gevierd?

Alleen in de kleedkamer van De Kuip, tot twee uurtjes na de finale, en onderweg in de drie bussen die de voltallige selectie terugreden naar de Johan Cruijff Arena. Daarna ging ieder zijns weegs.

Was Andre Onana er ook bij in De Kuip?

Nee, dat is niet toegestaan zolang hij is geschorst. De keeper traint voor zichzelf, al volgt hij wel een programma van de club. “Ik vind het vreselijk de situatie waarin Andre zit,” zegt trainer Erik ten Hag. “Ik vind het een belachelijke maatregel dat hij niet met ons mag trainen, niet eens bij ons in de buurt mag komen. Hij is geïsoleerd van de groep. De schorsing zelf vind ik buitensporig: een jaar uitsluiting voor een middel dat niet prestatiebevorderend is. Ik heb zwaar met hem te doen. Ik stuur af en toe een appje. Officieel mag ik niet met hem praten, al heb ik hem nog wel een paar keer op de club ontmoet toen hij er was voor besprekingen met de clubleiding. Zijn medespelers zullen hem ook weinig of niet zien. We zitten in coronatijd en met onze spelers is afgesproken de sociale contacten tot een minimum te beperken.”

Waarom heeft Ajax de onderhandelingen met Onana over contractverlenging afgebroken?

Onana is geschorst tot februari 2022, vier maanden later loopt zijn contract af. Als Ajax die verbintenis verlengt tot 2023, wat Onana zelf wil, dan moet de keeper eigenlijk in de zomer van 2022 worden verkocht om nog wat aan de Kameroense international te verdienen. Nog los van de vraag of clubs bereid zijn te investeren in een speler die is betrapt op het gebruik van verboden middelen. Als Onana niet tot 2024 (of langer) wil bijtekenen, zal Ajax nu snel moeten investeren in een nieuwe keeper en duidelijkheid moeten verschaffen aan Kjell Scherpen over zijn toekomst.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Danny Makkelie leek de kampioensstrijd in de eredivisie op 17 april 2016 een beslissende wending te geven. De arbiter zag twee minuten voor tijd in een struikelpartij van Arek Milik, in duel met Willem Janssen, een penalty. De Pool schoot Ajax op de valreep naast FC Utrecht: 2-2. ‘Een lachertje’, oordeelde oud-scheidsrechter Mario van der Ende. ‘Makkelie, ga je schamen,’ twitterde Kenneth Perez. Makkelie gaf zijn fout naderhand toe: “Als ik de beelden nu zie, zou ik geen strafschop hebben gegeven.” PSV-directeur Toom Gerbrands: “Ik leef mee met het gevoel dat bij FC Utrecht overheerst.” Door de late gelijkmaker tegen het FC Utrecht van trainer Erik ten Hag hield Ajax de kampioenskansen in eigen hand: met nog drie duels te gaan gingen Ajax en PSV samen aan kop. Het doelsaldo van de Amsterdammers was beduidend beter. Hoe het afliep, zal elke Ajacied zich tot in lengte der jaren herinneren. Op de laatste speeldag, uit tegen De Graafschap, verspeelde Ajax alsnog de titel: 1-1.