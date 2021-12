Zelfs het Ajax van Louis van Gaal speelde niet zo’n perfecte groepsfase

Het is een record. Nog nooit speelde een Nederlandse club een perfecte poulefase in de Champions League. Zelfs niet het Ajax van trainer Louis van Gaal, dat in 1995 de ‘Cup met de grote oren’ won. Het Ajax van trainer Erik ten Hag versloeg dinsdagavond Sporting Portugal met 4-2 van en pakte de winst in Groep C. Zes wedstrijden gespeeld, achttien punten. Doelsaldo: 20-5. “Het is een mooie run geweest,” zei Ten Hag na afloop in de perszaal van de Johan Cruijff Arena. Hij had het meest genoten van Dortmund thuis. “Maar voor de hele reeks geldt: we hebben alle duels verdiend gewonnen. Het was imposant, dominant en aantrekkelijk.”

Hiervoor was Steven Berghuis dus naar Ajax gekomen: de glitter en glamour van de Champions League, al ontbrak het dinsdagavond in de laatste wedstrijd aan publiek. “Het plaatje is voor mij vrij compleet. We hebben een prachtige serie neergezet, op een manier gespeeld zoals Ajax dat wil. Het is mooi om daarvan deel uit te maken.”

Karakteristieke goal

Berghuis kwam als rechtsbuiten van Feyenoord naar Ajax, maar in Amsterdam vocht hij zich als nummer 10 in het elftal. Hij noemde het dinsdag een mooi staaltje ‘out of the box’-denken van de technische staf bij zijn nieuwe club. Berghuis maakte tot dusver drie doelpunten in de Europese campagne. Tegen Sporting tekende hij voor de 4-1, juist toen invaller Davy Klaassen zijn positie had overgenomen en Berghuis net was verhuisd naar de rechterflank. Het was een karakteristieke goal voor hem: vanaf de zijkant naar binnen dribbelen en met links hard en laag raak schieten in de korte hoek.

De woorden die dinsdagavond het vaakst vielen, waren trots en tevredenheid. Spelers en stafleden waren trots op een bijzondere serie en tevreden over de manier waarop Ajax de poulefase had afgesloten, maar de echte opwinding ontbrak. De achtste finales had Ajax immers na vier duels al bereikt en de groepswinst werd twee weken geleden tegen Besiktas veiliggesteld. Berghuis: “Het feit dat we een historische prestatie konden leveren, heeft vandaag wel voor extra motivatie gezorgd. Daar heb je het vooraf zeker over met elkaar. Nu we het hebben gehaald, moeten we er even van genieten, maar we moeten ook weer door naar de volgende wedstrijd. Zo werkt dat.”

Maandag is in Zwitserland de loting voor de achtste finales van de Champions League. Ten Hag: “Er rolt sowieso geen makkelijke tegenstander uit, want die zijn er niet. En laten we met beide benen op de grond blijven staan, want als we er de volgende ronde meteen uitvliegen, is alle glans eraf.” En Berghuis: “Ik ben niet zo bezig met die volgende ronde. Het is nog ver weg, februari. Ik kijk niet zo ver vooruit.”

Recordscore

Veel blijdschap dus bij de Ajacieden, vooral bij de Braziliaanse doelpuntenmakers Antony (2-1) en David Neres (3-1), maar geen euforie. Toch was het voor één speler in het bijzonder een geweldige avond: Sébastien Haller, die persoonlijk ook een mijlpaal bereikte. In de achtste minuut benutte hij een penalty en daarmee staat hij nu op gelijke voet met Cristiano Ronaldo – zij zijn de enige spitsen die er ooit in zijn geslaagd om in alle zes groepswedstrijden minimaal één keer te scoren.

Haller maakte tegen Sporting zijn tiende goal in de Champions League. De Frans-Ivoriaanse spits begon zijn Europese avontuur bij Ajax dit seizoen met vier treffers in Lissabon. Dat was pas zijn eerste optreden op het hoogste podium. Daarna scoorde Haller achtereenvolgens tegen Besiktas thuis (1), Dortmund thuis (1), Dortmund uit (1), Besiktas uit (2) en Sporting thuis (1).

Normaal gesproken is Dusan Tadic de eerste penaltynemer, maar de aanvoerder bleef dinsdag met rugklachten aan de kant. Prompt kreeg Ajax de eerste penalty van dit seizoen. “Dus kon ik hem mooi nemen,” lachte Haller, die zijn bewonderenswaardige doelpuntenproductie relativeerde. “Ik wilde heel graag op dit niveau spelen en dan wil je het ook heel goed doen. Ik denk dat tien goals dan wel oké is.”

Steven Berghuis probeert het eens met zijn rechterbeen. Met zijn linker zou hij later een slim doelpunt scoren in de korte hoek. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Contractverlenging Overmars Marc Overmars blijft bij Ajax. De technisch directeur zal zijn contract verlengen tot 2026. Dat bleek dinsdag uit een uitgelekt filmpje van de media-afdeling van de club. Het nieuws werd woensdagochtend bevestigd in een persbericht van Ajax. Daarin geeft Overmars aan het nog steeds naar zijn zin te hebben: ‘Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door.’ Algemeen directeur Edwin van der Sar wilde de contractverlenging voor de wedstrijd tegen Sporting nog niet bevestigen (“Dat brengen we graag zelf naar buiten”), maar hij ontkende het evenmin. “We hebben een sterk directieteam. Het is goed voor de continuïteit van Ajax als dat bij elkaar blijft.” Onder leiding van Van der Sar en Overmars heeft Ajax het afgelopen decennium sportief de weg omhoog gevonden. Eerst nationaal, toen internationaal. De club haalde de finale van de Europa League (2017) en de halve finale van de Champions League (2019). Ajax is dit seizoen met zes zeges door naar de achtste finales van de Champions League en staat bovenaan in de eredivisie. Ook financieel gaat het de club voor de wind. Trainer Erik ten Hag is blij met het nieuws. Hij vormt een twee-eenheid met Overmars. “Voor Ajax is dit een heel goede zaak, Marc heeft zijn sporen verdiend en hij vervult een functie waarbij hij voor de langere termijn het beleid uitstippelt. Dan is continuïteit belangrijk. Het geeft mij als trainer ook rust, want ik weet precies wat ik aan Marc heb. Of ik zelf voor contractverlenging open sta? Ik heb nog anderhalf jaar te gaan, dat is op dit moment niet aan de orde.”

