Zelfs de grootste Maradonafan moet nu toegeven dat Messi hem op alle vlakken voorbij is gestreefd

Lionel Messi won naast de wereldtitel ook de gouden bal voor beste speler van het WK. Beeld AFP

En daar kwam de kleine god uit de schaduw van die grotere god.

En meteen stond Diego Maradona in de schaduw van Lionel Messi.

Zelfs de grootste Maradonafan zal knarsetandend moeten toegeven dat Messi op alle vlakken Maradona is voorbijgestreefd. Meer prijzen, interlands, doelpunten, assists. En nu óók eindelijk wereldkampioen. De enige titel die Messi nog niet had, en Maradona wel.

Mission completed

Nu kan het hem niets meer schelen wat iedereen van hem denkt. Want wie had het nu nog over Mardona?

Dat zag je ook toen hij in die tovenaarsmantel de wereldbeker in zijn handen kreeg. Nooit zou hij die meer loslaten.

Mission completed.

Het is niet na te voelen wat Lionel Messi moet hebben gevoeld toen Montiel die beslissende strafschop achter de Franse doelman Lloris schoot.

Wel voor te stellen. O, wat kunnen we ons voorstellen hoe Messi zich voelde op het moment dat hij wist dat hij dan eindelijk wereldkampioen was geworden.

Wederopstanding

Zal hij nog even gedacht hebben aan die eerste poulewedstrijd tegen Saoedi-Arabië, toen de Argentijnen met 2-1 verloren en de wereldtitel heel ver weg leek? Het maakt het verhaal van de wederopstanding nog mooier. Want Messi begon steeds beter te spelen, en ging geloven in zijn missie.

Maar in de finale dreigde het toch twee keer mis te gaan.

De eerste keer toen die andere grote M, Mbappé, Frankrijk van 0-2 op 2-2 bracht.

Lionel Messi moet de schrik om het hart zijn geslagen. Het zal toch niet dat het wéér fout gaan, dat het me wéér niet lukt wereldkampioen te worden?

De tweede keer was het toen zelf in de tweede helft van de verlenging de 3-2 had gemaakt.

Nu is-ie van mij! moet hij hebben gedacht.

Gouden middelvinger

En toen dreigde alweer die duivelse Mbappé roet in het eten te gooien door uit een strafschop 3-3 te maken.

Strafschoppen. Messi benutte zijn penalty, en uiteindelijk won Argentinië.

Die in de lucht gestoken wereldbeker was de gouden middelvinger naar iedereen die aan hem twijfelde, die het hem niet gunde (vooral hier, na de winst op Oranje), en die vond dat Maradona de grootste voetballer aller tijden was.

Lionel Messi.

Een grotere voetballer, want meer prijzen.

Maar is hij nu echt beter dan Maradona?