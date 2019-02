Zeilster Berkhout bij rentree zevende met Zegers

Berkhout en Zegers hadden met goede uitslagen in de laatste races de medalrace gehaald. Daarin raakten ze door een inschattingsfout achterop en konden die achterstand niet meer goedmaken. Het duo eindigde als tiende en laatste en zakte in het eindklassement van de zesde naar de zevende plek. De winst in Miami ging naar het Duitse duo Frederike Loewe en Anna Markfort.



"Uiteindelijk zijn we wel heel blij met het resultaat en het proces deze week," laat het Nederlandse duo weten. "We hebben veel geleerd en daar zijn we super blij mee. We zijn nu nog meer gemotiveerd om in april naar de Prinses Sofia Cup op Palma te gaan."



Berkhout is terug na bijna zeven jaar afwezigheid. De zeilster stopte in 2012 na een bronzen medaille op de Spelen van Londen. Ze werd vijf keer wereldkampioene in de 470-klasse.