Zege met bittere nasmaak biedt Ajax beetje houvast

Davy Klaassen verlaat onder begeleiding het veld. Beeld Koen van Weel/ANP

‘Blijft u rustig wachten, de wedstrijd is tijdig gestaakt.’ Het was de boodschap die in De Kuip oplichtte op het moment dat de hoofdrolspelers zich woensdagavond in de catacomben bevonden en de KNVB en de directies van Feyenoord en Ajax overleg voerden over het al dan niet hervatten van de bekerwedstrijd.

Het was de verkeerde boodschap aan het publiek. Als de wedstrijd immers tijdig was gestaakt, had Davy Klaassen niet met een hoofdwond op de behandeltafel gelegen. Hij kreeg in de 62ste minuut, kort nadat de middenvelder Ajax op een 2-1 voorsprong had gebracht, vanaf de tribunes een aansteker op zijn hoofd.

‘Tijdig’ moest uiteraard ‘tijdelijk’ zijn. Het bleek uiteindelijk een halfuurtje. In die dertig minuten besloten alle betrokkenen dat doorspelen de beste optie was. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam had daarover niets te beslissen, omdat geen sprake was van verstoring van de openbare orde. De politiebond ACP had evenmin iets te beslissen. Als het aan die organisatie had gelegen was de wedstrijd definitief gestaakt. “Ze hadden een streep moeten trekken,” aldus de woordvoerder. “Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk.”

Metershoge netten

De bal lag bij de clubs, en vooral bij de spelers en trainers. Die wilden de wedstrijd afmaken, legde trainer John Heitinga later uit. “Voor mij was het belangrijkste hoe het met Davy ging. Kon hij verder of niet? En het ging om de veiligheid van de spelers. Die kon gegarandeerd worden.”

Feyenoord nam maatregelen door na de hervatting extra stewards bij de dug-out van Ajax te plaatsen. Maar je vraagt je toch af met welk gevoel Steven Berghuis op het veld terugkeerde. De Ajacieden konden niet genoeg worden beschermd door de metershoge netten die in een deel van De Kuip waren opgehangen. Netten die waren aangebracht naar aanleiding van de ernstige (doods)bedreigingen aan het adres van Berghuis, die als Feyenoordspeler de overstap had gemaakt naar rivaal Ajax.

Berghuis liet zich niet afschrikken, Klaassen ook niet. “Ik wil niet weglopen, want dan hebben ze je.” Dat hij werd uitgefloten zodra hij zijn gezicht weer liet zien, verbaasde hem niet. “Wat had je dan verwacht? Dat de mensen zouden nadenken? Mensen die nadenken gooien ook niet zo’n ding.”

Pesterijtje

Heitinga beleefde woensdag een gevoel van déjà vu. In augustus 2001 won hij als speler zijn eerste Klassieker met 2-1 in De Kuip. Na de tweede treffer, van Rafael van der Vaart, vierde de doelpuntenmaker een feestje voor een vak vol woedende Feyenoordsupporters. Wat behalve Van der Vaart niemand wist was dat in dat vak ook een jeugdvriend (en Feyenoordfan) van de Ajacied zat. Na het pesterijtje van Van der Vaart werd ploeggenoot André Bergdølmo geraakt door een uit het publiek gegooide aansteker. Ook hij had daardoor een hoofdwond. Het was destijds geen reden het duel te staken. De Noor kreeg een pleister op zijn hoofd en er werd afgetrapt.

De laffe aanval op Klaassen staat ditmaal echter niet op zichzelf. Het geweld in en om de Nederlandse voetbalstadions laait de laatste anderhalf jaar flink op. Ook spelers moeten het geregeld ontgelden, zoals Jetro Willems die bij FC Groningen een klap kreeg van een eigen supporter en de keeper van Sevilla die werd aangevallen door een PSV-supporter tijdens de Europa Leaguewedstrijd.

Gelaten sfeer

Klaassen hield het na zijn entree woensdag een paar minuten vol. Daarna liet hij zich alsnog vervangen. Met zijn hoofd bedekt onder een capuchon zag hij vanuit de dug-out zijn ploeg standhouden. De sfeer in De Kuip was gelaten, Ajax weigerde deze wedstrijd te verliezen. Het voetbal was matig, de onverzettelijkheid groot. Het kostte Kenneth Taylor in de extra tijd nog een tweede gele (en dus rode) kaart. Hij mist daardoor de finale op 30 april tegen PSV. Een finale die Ajax in een turbulent en mistroostig seizoen misschien een beetje blijdschap kan bieden. En houvast, want op de keper beschouwd is de halve finalewedstrijd tegen Feyenoord pas het eerste topduel dat de Amsterdammers deze jaargang winnen.

Na het laatste fluitsignaal juichten de Ajaxspelers kort maar krachtig. Bij het verlaten van de dug-out kregen de wisselspelers en Klaassen nog een bierdouche. Daarna duwden de stewards het gezelschap uit Amsterdam snel richting kleedkamer.