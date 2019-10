Ze doet het: Sifan Hassan ook goud op 1500 meter

2019-10-03 22:13:11 DOHA - Sifan Hassan in volgt de andere halve finale van de 1500 meter tijdens de wereldkampioenschappen Atletiek. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Beeld ANP

De Nederlandse atlete rende in de finale van de 1500 meter op indrukwekkende wijze naar de winst. Ze soleerde naar het goud in een kampioenschapsrecord en dus nieuw Nederlands record van 3.51,95.

Geheel tegen haar gewoonte paste Hassan een heel andere tactiek toe in de finale. In plaats van achterin het veld hangen en pas toeslaan in de laatste ronde, nam ze nu vanaf de eerste ronde het initiatief en liet in de rest van de race niemand meer voorbijkomen.