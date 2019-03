Zandvoort steekt geld in komst Formule 1

Als er in 2020, 2021 en 2022 geen Dutch Grand Prix wordt verreden in Zandvoort, gaat de investering niet door.



Dat heeft de Zandvoortse raad dinsdag unaniem besloten. Ruim de helft van het geld wordt gebruikt voor een verkeersplan, zodat het circuit optimaal bereikbaar is. De gemeente wil ook geld uitgeven aan tal van zogenoemde side-events die op racedagen georganiseerd zullen worden. Er wordt een nieuwe weg aangelegd om de verwachte verkeersdrukte te kunnen spreiden.



"Zandvoort gaat Formule 1 ademen en uitstralen. Dit is iets groots en iets moois waar we trots op kunnen zijn'', zei verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij-de Haas donderdag. Zandvoort denkt dat de Formula One Managment Group (FOM) zeer binnenkort besluit of de Formule 1 weer naar Nederland komt.



Duurzaam

De directie van het circuit streeft ernaar om van de Dutch Grand Prix het duurzaamste race-evenement ter wereld te maken. Omdat Zandvoort daar nog extra op gaat aandringen, ging ook GroenLinks akkoord met de investering. "Hoewel we beseffen dat de Formule 1 nooit echt duurzaam zal zijn.''



Plaatsen als Bloemendaal en Heemstede maken zich zorgen over de verkeersdrukte die de Formule 1 zal veroorzaken. De wegen naar Zandvoort zitten nu op een mooie zomerdag al helemaal verstopt. Het verkeersplan waarvoor geld is uitgetrokken moet daar een einde aan maken.



Op de kaart

Verheij-de Haas: "We kunnen de bereikbaarheid van Zandvoort nu samen met de regio structureel verbeteren. Als de Formule 1 niet doorgaat, hebben we dat in elk geval voor elkaar.''



Zandvoort komt internationaal op de kaart te staan als de Formule 1 doorgaat, denkt de gemeente. "We profiteren nu nog van de laatste Grand Prix die in 1985 op het circuit werd verreden'', aldus de VVD.



