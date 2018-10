Zakaria Labyad is het voetballen niet verleerd

In navolging van PSV-trainer Mark van Bommel zette ook Erik ten Hag het mes in zijn basiselftal voor een midweekse bekerwedstrijd. In tegenstelling tot PSV had Ajax geen probleem met een tegenstander uit de eerste divisie.



Op hoeveel plaatsen wijzigde Ten Hag zijn elftal ten opzichte van de klassieker?

Er bleven drie spelers staan: Daley Blind, Lasse Schöne en Donny van de Beek. Zij namen Ajax bij de hand - gretig, vastberaden, geen spoortje van gemakzucht.



Van die andere acht op het veld: wie sprongen eruit?

Centrale verdediger Perr Schuurs, Mitchell Bakker, de stevige, felle linksback die ook aanvallend zijn steentje bijdraagt en Zakaria Labyad. Hij werd een paar maanden geleden voor 6 miljoen euro overgenomen van FC Utrecht maar heeft zijn draai bij Ajax nog niet gevonden. Woensdagavond liet de aanvaller geregeld zien dat hij het voetballen niet is verleerd.



Tegenvallers?

Rechtsback Rasmus Kristensen en Vaclav Cerny. Voor de Tsjech geldt als excuus dat hij een jaar revalideerde van een zware knieblessure. Na een paar wedstrijden in Jong Ajax keerde hij nu tegen Go Ahead Eagles terug in Ajax 1. De linksbuiten mist duidelijk ritme, maar ook gogme. Zijn spel stak schril af bij dat van de gehaaide David Neres.



Neres mocht dus weer eens aan een wedstrijd beginnen?

Ja, en dat deed hij prima. Hij speelde vanaf rechts, zijn beste positie, maar daar heeft hij zware concurrentie van Hakim Ziyech. Tegen Go Ahead maakte Neres op fraaie wijze de 1-0. Labyad (2-0) en Klaas-Jan Huntelaar (3-0) waren de andere doelpuntenmakers.