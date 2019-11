Liveblog

Zakaria Labyad in de basis tegen oude club FC Utrecht

Om kwart over 12 neemt Ajax het in de Johan Cruijff Arena op tegen FC Utrecht. Ajax heeft het traditiegetrouw lastig tegen de Utrechtenaren. Kan de ploeg van Erik ten Hag de knop omzetten na de wedstrijd tegen Chelsea van dinsdag en drie punten pakken? Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.