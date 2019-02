Zaid El Morabiti is de nieuwe hoofdtrainer van ASV Lebo

Daarmee neemt ASV Lebo een relatief onervaren trainer in dienst. El Morabiti heeft nooit een team op het hoogste niveau getraind, maar weet als geen ander hoe de zaalsport in elkaar steekt.



De balgoochelaar was in de jaren '90 de baas op elk voetbalpleintje in de stad en groeide uit tot recordinternational en aanvoerder van de nationale ploeg. Na zestien seizoenen Eredivisie stopt hij op zijn hoogtepunt en niet als oude versleten man.



"Ik heb alles al meegemaakt in de sport," zegt El Morabiti die Calvin Blankendal gaat opvolgen. "Sinds vorig jaar ben ik assistent van Jong Oranje en dat is mij goed bevallen. Ik wil me nu verder ontwikkelen als coach. Als voetballer die langzaam op leeftijd raakt, is die harde ondergrond slecht voor mijn lichaam. Ik verdraag steeds minder."