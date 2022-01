Zaalvoetballers hebben vertrouwen in topprestatie tegen Servië: ‘Nu moet het gebeuren’

Manuel Kuijk stopt een Portugees schot in de Ziggo Dome tijdens de poulewedstrijd van 23 januari. Beeld ANP

Voor het eerst dit toernooi mogen toeschouwers aanwezig zijn in de tot ministadion omgebouwde Ziggo Dome. Het EK zaalvoetbal is het eerste sportevenement waarbij weer (beperkt) publiek welkom is. Van de 10.500 stoeltjes zijn er tijdens Nederland-Servië 1250 bezet. Keeper Manuel Kuijk: “Het is geweldig dat er nu supporters bij kunnen zijn. Na de nederlaag tegen Portugal waren we natuurlijk teleurgesteld, maar dit geeft een boost voor de laatste poulewedstrijd. We hebben nog steeds veel vertrouwen dat we de kwartfinale halen. Iedereen beseft: nú moet het gebeuren.”

Het zou een bijzondere prestatie zijn. In het veld van zestien deelnemers is Nederland volgens de Uefa-ranglijst het laagst geklasseerde land. In de poule staat Oranje momenteel tweede met drie punten, net als Oekraïne. Als Oekraïne niet wint van titelfavoriet Portugal, dan heeft Nederland voldoende aan een gelijkspel tegen het nog puntloze Servië om de laatste acht te bereiken.

Dat zal overigens niet meevallen. Oranje speelde sinds 2007 tien keer tegen de Serven en verloor acht keer. Slechts twee keer werd gelijkgespeeld.

Onvoorspelbaarheid

Voor keeper Kuijk zal opnieuw een belangrijke rol zijn weggelegd. Hij behoort tijdens dit EK tot de betere spelers van Oranje. Wat opvalt aan de goalie, is dat hij zonder handschoenen keept. “Tijd om een bal klem te pakken heb je niet of nauwelijks, het gaat puur om de reactiesnelheid. Er wordt van zo dichtbij geschoten.”

De (plof)bal die in de zaal wordt gebruikt, is bovendien een maatje kleiner dan de bal in het veldvoetbal. Kuijk: “Mijn handen zijn niet heel groot, met handschoenen heb ik minder grip. Met mijn blote hand gooi ik deze bal net wat makkelijker en kan ik ook beter richting meegeven.”

Het is geen onbelangrijk onderdeel van zaalvoetbal: de spelhervatting van de keeper. In de eerste wedstrijd tegen Oekraïne leverde Kuijk nog de assist – uit een lange pass met de voet – bij de belangrijke 1-1. De snelheid en onvoorspelbaarheid vindt Kuijk het mooie aan zaalvoetbal. “Als ik een bal diep gooi, kan er meteen een kans ontstaan. Maar voor hetzelfde geldt staat de tegenstander binnen vijf seconden weer voor je neus.”

Overtal

Daarbij wordt de doelman soms ingeruild voor een extra veldspeler om een overtal te creëren. Dat gebeurt meestal bij een achterstand of als een team het winnende doelpunt wil forceren. Kuijk: “Het is heel lastig om te verdedigen. Voor de ploeg in overtal brengt het wel meer risico met zich mee: het doel is onbemand. Als je een klein foutje maakt, is het gedaan.”

Het zal vanavond vermoedelijk ook dicht bij elkaar liggen, als Nederland en Servië het tegen elkaar opnemen. De aftrap is om 20.30 uur, de NOS zendt het duel rechtstreeks uit op televisie.