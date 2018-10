Zaakwaarnemer Van de Beek praat met Europese top

Donny van de Beek speelde alle zestien officiële duels voor Ajax dit seizoen, maar is in de selectie toch de twaalfde man te noemen. Hij kwam namelijk bijna altijd als invaller op het veld. Elf spelers maakten namelijk meer minuten dan de middenvelder. In die situatie wil Van de Beek (21) niet nog een jaar zitten.



Met die gedachte in zijn achterhoofd heeft zaakwaarnemer Guido Albers gesprekken gehad met buitenlandse topclubs. "Uit niets blijkt dat Van de Beek dit jaar nog basisspeler wordt," zegt Albers. "En hij wil niet de twaalfde man blijven. Al hoopt hij natuurlijk wel gewoon dat Ajax kampioen wordt en overwintert in de Champions League."



Teleurstelling

De teleurstelling bij Van de Beek bleek al tijdens zijn doelpunt thuis tegen AEK Athene. Met zijn armen over elkaar heen en een kwade uitdrukking op zijn gezicht was er geen opluchting of blijdschap af te lezen aan zijn lichaamstaal.