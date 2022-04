Zaakwaarnemer Mino Raiola kwaad om berichtgeving over ‘overlijden’: ‘Ze waanden me voor tweede keer dood’

Beeld Getty Images

‘Mijn huidige gezondheidsstatus voor iedereen die het zich afvraagt: ik ben kwaad, ze hebben me voor de tweede keer dood gewaand’, laat de voetbalmakelaar via Twitter weten.

Ook zijn rechterhand, José Fortes Rodriguez bevestigt dat Raiola niet is overleden, maar zegt er wel bij dat hij er ‘niet goed bij ligt’.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) 28 april 2022

In januari waren er al geruchten dat het slecht ging met zijn gezondheid, na een spoedopname in een Milanese kliniek. Later werd dat door zijn management ontkend. “Mino Raiola werd onderworpen aan gewone medische controles. Dit zijn geplande controles, er was geen noodinterventie,” luidde toen het statement. De hoofdarts van het ziekenhuis, Alberto Zangrillo, bevestigde dat. “De operatie was al enige tijd gepland,” zei Zangrillo, die ook voorzitter is van voetbalclub Genoa.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de gezondheid van Raiola de afgelopen weken na de operatie verslechterd, maar de bewering van de bekende roze Italiaanse sportkrant en andere media dat de zaakwaarnemer is overleden, is niet juist. Het Parool nam die foutieve berichtgeving aanvankelijk over. Zangrillo bevestigt donderdag wel aan Italiaanse media dat Raiola ‘vecht voor zijn leven’.

Mino Raiola als zaakwaarnemer

Raiola is zaakwaarnemer van de grootste voetballers. Onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Erling Braut Haaland en Matthijs de Ligt zitten in zijn stal, net zoals de Ajacieden Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey. Met de transfers van topvoetballers verdiende Raiola miljoenen. Zijn vermogen wordt geschat op enkele honderden miljoenen.

Raiola werd in 1967 in een Italiaans dorpje geboren en verhuisde een jaar later met zijn ouders naar Haarlem. Hij werkte daar in het Italiaanse restaurant van zijn ouders en volgde later een studie rechten. Na mislukte voetbalavonturen als speler, ging hij werken voor het voetbalmakelaarskantoor van Rob Jansen. Later begon hij voor zichzelf. Al gauw behoorde hij tot een van de succesvolste zaakwaarnemers in de voetbalwereld.

In 2020 werd hij door Voetbal International uitgeroepen tot de invloedrijkste Nederlander in de voetbalindustrie.