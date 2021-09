Zaakwaarnemer Guido Albers over Berghuis, Van de Beek en de beschadigde ex-bondscoach Frank de Boer

Maar er staat meer op het programma bij Branie. PEC Zwolle - Ajax natuurlijk, maar de meeste aandacht gaat uit naar speciale gast Guido Albers, de zaakwaarnemer die twee spelers in zijn portefeuille heeft die deze zomer zeer veelbesproken waren: Donny van de Beek, de geliefde ex-Ajacied die bij zijn club Manchester United maar zo lastig aan de bak komt (maar er wel bleef) en Steven Berghuis, de neo-Ajacied die de controversiële overstap van De Kuip naar de Johan Cruijff Arena maakte.

“Steven is echt een liefhebber, een voetbaldier,” zegt Albers over Berghuis, die in Zwolle als ‘nummer 10' acteerde en beide Ajaxgoals voorbereidde. “Ik vind het heel mooi dat de Ajaxsupporters hem zo positief verwelkomd hebben.”

Hoe moet het verder met Donny van de Beek? En met de beschadigde ex-bondscoach Frank de Boer, óók een gerespecteerde ex-Ajacied? En met Kenneth Taylor, het grote Ajaxtalent dat maar geen speeltijd in Ajax-1 krijgt? Albers: “Hij zit nu drie jaar bij de eerste selectie. Als je dan zelfs in Zwolle geen minuten mag maken...” Dat en veel meer hoor je in de nieuwe Branie.

