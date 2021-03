Young Boys tegen Ajax op jacht naar een nieuw ‘Wonder van Bern’

Twee trainers, twee gedachten. Die van Ajax staat met 3-0 voor en rekent donderdagavond op de waakzaamheid en discipline van zijn spelers, die van Young Boys hoopt op een wonder. ‘Er zijn in Bern wel vaker rare dingen gebeurd.’

Ajax trainde gisteravond een uurtje in de aanloop naar de return in de achtste finales van de Europa League. In het Wankdorf Stadion van Young Boys ligt kunstgras. Een nadeel voor de Amsterdammers? “Ik speel liever op natuurgras,” zei Ryan Gravenberch, “maar we zijn eraan gewend.” Trainer Erik ten Hag vond het ‘geen item’. “Je moet je aanpassen aan de omstandigheden. We hebben dit seizoen drie keer op kunstgras gespeeld – bij Sparta, FC Emmen en Heracles – en drie keer gewonnen.”

Het veld in Wankdorf is de voorbije decennia nogal eens vervangen. Vlak voor het EK 2008, toen het stadion nog officieel Stade de Suisse heette, werd een natuurgrasveld over het kunstgras heen gelegd. Na dat toernooi kreeg de supportersvereniging van Oranje de middenstip van het veld – volledig geprepareerd en in glas gegoten –overhandigd door burgemeester Alexander Tschäppät van Bern, als bedankje voor het goed verlopen EK. Het Nederlands elftal speelde drie poulewedstrijden in de stad, waar tienduizenden Oranjefans de nationale ploeg grote successen zagen vieren: wereldkampioen Italië (3-0), vice-wereldkampioen Frankrijk (4-1) en Roemenië (2-0) werden overtuigend verslagen in het Stade de Suisse.

Voor elke wedstrijd van het Nederlands elftal trok een lange stoet van supporters lopend van de stad naar het stadion. De meute stak de rivier de Aare over via oude Kornhausbrücke. Bijna dertien jaar na dato staat er aan het begin van de brug nog altijd een oranjegekleurd bordje met daarop in het Nederlands de naam ‘Kornhausbrug’.

Opportunistischer spel

Ryan Gravenberch was amper zes jaar toen dat EK begon. Zijn huidige ploeggenoot Maarten Stekelenburg stond in Bern één wedstrijd op doel, de laatste tegen Roemenië, als vervanger van Edwin van der Sar, toen het Nederlands elftal zich na twee weergaloze duels al had gekwalificeerd voor de knock-outfase.

Nu staat Stekelenburg op zijn 38ste op de drempel van de kwartfinales van de Europa League. Vorige week in de Johan Cruijff Arena had hij weinig te doen: hij kreeg niet één schot op doel te verwerken. Ajax liet Young Boys eruitzien als een machteloze ploeg. “Maar als ze in hun kracht mogen spelen, dan kunnen ze echt wel wat,” zei Ten Hag gisteravond tijdens de persconferentie. “Misschien hebben ze geleerd van vorige week. Misschien gaan ze het anders doen: proberen ze ons wat agressiever onder druk te zetten, met wat opportunistischer spel. We moeten overal op voorbereid zijn, want we moeten wel de regie houden. We willen winnen, zoals altijd.”

De uitgangspositie om de volgende ronde te halen is riant. Ajax blaakt bovendien van het zelfvertrouwen. De ploeg is in 2021 al zeventien duels op rij ongeslagen (vijftien keer winst) en won afgelopen zondag overtuigend en probleemloos uit van PEC Zwolle (0-2).

Hamstringklachten

Daley Blind is terug in de selectie. Hij ontbrak de laatste drie wedstrijden vanwege een knieblessure. De vraag is echter of Ten Hag – bij een 3-0 voorsprong en op een ondergrond die voor knieën erg belastend is – risico moet nemen met Blind. Hetzelfde geldt voor David Neres, die lichte hamstringklachten heeft. Een mooie gelegenheid om Oussama Idrissi eens een hele wedstrijd te laten spelen, zou je zeggen. De geblesseerde Noussair Mazraoui en de zieke Jurriën Timber kunnen niet spelen tegen Young Boys. Devyne Rensch of Sean Klaiber zal als rechtsback aan de aftrap staan.

En Young Boys? Dat lijkt voor een hopeloze zaak te vechten. Trainer Gerardo Seoane vatte het kernachtig samen: “We moeten veel scoren tegen een heel goede ploeg. En eigenlijk mogen we geen doelpunt meer tegen krijgen. Maar er zijn in Bern wel vaker rare dingen gebeurd.” Seoane doelde op het ‘wonder van Bern’: West-Duitsland boog in Stade de Suisse, in de WK-finale van 1954, tegen Hongarije een achterstand van 0-2 om in een 3-2 zege. Young Boys moet daar nog een schepje bovenop doen.