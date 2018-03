Younes voor twee weken teruggezet naar Jong Ajax

Younes wilde zondag niet meer invallen bij Ajax in de slotfase van het duel met sc Heerenveen (4-1). Dat kwam hem maandag op een hartig gesprek met Ten Hag te staan.



De hoofdtrainer van Ajax wilde de Duitser belonen voor een goede invalbeurt vorige week tegen Vitesse. Maar Younes vond kennelijk dat hij dan wel iets eerder dan na negentig minuten in het veld mocht komen.



Trainer Ten Hag wilde zondag na de wedstrijd niet veel woorden vuil maken aan Younes. "Als ik wil dat hij invalt, dan moet hij invallen. Maar ik heb het nu maar even zo gelaten. We moeten het er maar over hebben. Want ik ben de baas."



Younes onderhandelde in de winterse transferperiode met de Italiaanse club Napoli over een overgang, maar besloot op het laatste moment af te zien van een transfer en bij de Amsterdammers te blijven. Ten Hag sprak daar destijds zijn waardering voor uit. De linksbuiten stond sindsdien echter niet meer in de basis en kreeg voornamelijk invalbeurten.